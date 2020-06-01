Эксперты ВЭО России обсудят меры поддержки российского бизнеса

Москва, 1 июня. Второго июня в 14:00 в онлайн-формате состоится 27-я экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России (ВЭО России) на тему "Российский бизнес: остаться в живых".

Эксперты ВЭО России проанализируют перспективы восстановления российского бизнеса после кризиса и меры его поддержки – их эффективность, доступность и достаточность, внесут предложения по расширению программы помощи предпринимателям.

Модератором сессии выступит Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов.

Среди спикеров сессии:

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России.

Дмитрий Сорокин, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России.

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН), член Правления ВЭО России.

Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике, член Президиума ВЭО России.

Сергей Рябухин, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, вице-президент ВЭО России.

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Александр Широв, заместитель директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий.

Борис Рыбак, заместитель председателя Общественного совета Аэрофлота, председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию дорожной и автомобильной грузовой отрасли.

Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Правления ВЭО России.

Владислав Корочкин, первый вице-президент "Опоры России".

Онлайн-трансляция в режиме реального времени будет доступна на сайте ВЭО России.

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