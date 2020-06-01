Юсиф Эйвазов и Максим Венгеров продолжат серию встреч в рамках форума ArtSpace

Москва, 1 июня. Второго июня в 19:00 (по московскому времени) состоится прямой эфир второго выпуска проекта ArtSpace, где всемирно известные артисты - Юсиф Эйвазов и Максим Венгеров - обсудят тему: "Мир искусства на самоизоляции: выход есть!". К дискуссии присоединятся управляющий партнер First National Societe Bancaire, соучредитель фонда "Друзья" Ян Яновский и импресарио Максим Берин. Ведущая - соучредитель Фонда поддержки талантливой молодежи Ильдара Абдразакова, известная телеведущая Марика Абдразакова.

В этом году главная тема форума: "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?". Командой фонда запланированы 12 еженедельных встреч, которые проходят с 25 мая по 3 августа.

Цель форума ArtSpace - обсуждать и совместными усилиями искать пути решения проблем и вопросов, актуальных для российской и мировой культурной общественности. В числе гостей форума приглашены известные артисты, музыканты, менеджеры, дирижеры и представители власти. Первая встреча "Музыканты на удаленке" вызвала большой зрительский интерес. В дружеской дискуссии приняли участие Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Александр Сладковский и ведущий эфира Юлиан Макаров.

Форум транслируется на YouTube-канале IAFoundation, а дискуссии проходят в режиме видеоконференции. В дискуссиях может принять участие любой желающий, самые интересные вопросы в чате видеоконференции будут заданы артистам.

Генеральный информационный партнер проекта ArtSpace - агентство ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач - культурный диалог российского и мирового музыкальных сообществ с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах страны.

Возрастная категория 12+.