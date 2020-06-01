В Челябинской области приступили к реконструкции федеральной трассы до Екатеринбурга

ТАСС, 1 июня. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход реконструкции трассы Челябинск - Екатеринбург, которая к 2022 году будет иметь четыре полосы движения на всем протяжении. "Когда я вернулся в регион, эту задачу по расширению двухполосной дороги до четырехполосного движения я поставил перед собой. Было большое количество обращений по этому поводу. Рад, что сегодня мы говорим не о планах, а видим перспективу этих работ. Они ведутся активно, и надеюсь, что уже в августе первый 12-километровый участок будет готов, а в 2022 году весь участок дороги увидим в четырехполосном движении с разворотными петлями, пешеходными переходами <…>, отбойниками, дополнительным освещением. Фактически дорога будет соответствовать самой высокой, первой, категории. Аналогичную работу будем проводить на федеральных и региональных дорогах", – приводят в пресс-службе губернатора слова Текслера.

"Трассу М-5 "Урал" на подъезде к Екатеринбургу расширят до четырех полос, что обеспечит безопасный проезд для автомобилистов. В 2020 году расширят 12-километровый участок от Голубинки до Караболки, в следующем году – еще 9 км от Караболки до Аллаков. К 2022 году трасса будет иметь четыре полосы движения на всем протяжении от Челябинска до Екатеринбурга. Общая стоимость всех работ составляет 4,4 млрд рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

По оценкам специалистов, трафик на данном участке движения составляет 7-12 тыс. машин в сутки. После реконструкции пропускная способность дороги увеличится в два раза. На расширенных участках обустроят линии электропередач, барьерные ограждения и разметку.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, на 2020 год в Челябинской области запланировано отремонтировать 887 км дорог, включая дороги в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, который в начале мая 2020 года возглавил набсовет госкомпании "Автодор", строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации. "Среди первоочередных задач для поддержки и развития экономики мы выделяем строительство и, в первую очередь, развитие транспортной инфраструктуры. Мы продолжаем дорожные работы, в том числе на <…> знаковых объектах", - приводят в пресс-службе слова Хуснуллина.

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 мая на совещании о мерах поддержки строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий потребовал сохранить объемы строительства, предусмотренные нацпроектами во всех регионах. "Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере", - сказал Мишустин.

Председатель правительства РФ также напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости помочь отрасли строительства и ЖКХ в сложный период, вызванный пандемией коронавируса. По его словам, в компаниях и организациях этого сектора занято более 11 млн человек. "По данным Федеральной налоговой службы, за последние пять лет объем налоговых поступлений от предприятий строительной и смежных с ней отраслей вырос вдвое и в 2019 году превысил 4 трлн рублей", - констатировал глава кабинета министров, уточнив, что только за прошлый год строительный комплекс перечислил налогов на сумму свыше 2 трлн рублей.

О нацпроекте

Цель нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%; снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Нацпроект является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей. На его выполнение в 2020 году для российских регионов предусмотрено 76,6 млрд рублей.