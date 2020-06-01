В Пермском крае в 2020 году снимут первый урожай овощей в новом тепличном комплексе

ТАСС, 1 июня. Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по строительству на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Чусовой" тепличного комплекса пятого поколения "Пермский". Как сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора, там уже в этом году планируется собрать первый урожай. Общие инвестиции в проект – более 7 млрд рублей, на предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

"Это новый уровень выращивания овощей, который позволит обеспечивать жителей региона местной продукцией круглый год. При этом, как мне докладывают, сейчас такой вид овощеводства не попадает ни под какие меры поддержки. Поэтому поручаю Минсельхозпроду рассмотреть вариант господдержки такого типа предприятий", - приводят в департаменте слова Махонина.

По словам гендиректора ООО "Тепличный комплекс "Пермский" Дмитрия Шишикашвили, плановый срок завершения строительства – конец 2020 года, выход на проектную мощность - в 2022 году. Первый тепличный блок, сервисный блок, основные инфраструктурные объекты планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года, рассадное отделение будет введено в середине августа, второй тепличный блок – в четвертом квартале.

В тепличных блоках общей площадью 24,5 га будет круглогодично выращиваться экологически чистая продукция защищенного грунта – огурец и томат. Реализация проекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних субъектов РФ овощами в объеме более 20 тыс. т в год.

Махонин также отметил, что для обеспечения тепличного комплекса кадрами необходимо сформировать запрос Пермскому аграрно-технологическому университету, а для организации сбыта провести экскурсии для представителей торговых сетей и крупных овощных баз.

Как сказал ранее первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, отрасль сельского хозяйства может дополнительно обеспечить работой 200-250 тыс. человек. Он также не исключил перемещения трудовых ресурсов из одного региона в другой. "Это происходит на стройках и в других отраслях. То же самое произойдет и в производстве овощей открытого грунта", - добавил Хатуов.