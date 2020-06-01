Росконгресс стал партнером концерта оркестра "Таврический" в День защиты детей

Москва, 1 июня. Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" 1 июня представит в прямом эфире детский мультконцерт. Артисты исполнят известные мелодии из мультфильмов и песни советских композиторов, посвящая выступление семье солиста коллектива, известного петербургского виолончелиста Игоря Ботвина. Двое сыновей музыканта нуждаются сегодня в срочной и дорогостоящей трансплантации костного мозга.

Концерт в прямом эфире стартует в 16:00 из курорта Gatchina Gardens в Ленинградской области. "Таврический" сыграет специальную детскую программу: произведения Геннадия Гладкова, Евгения Крылатова, Алана Менкена, хорошо знакомые детям и взрослым со всего мира благодаря советской мультипликации и анимации студии Уолта Диснея.

Оркестр под управлением маэстро Михаила Голикова не впервые исполняет "детскую" музыку. Коллектив каждый год дает цикл концертов "Молодые – молодым", сотрудничает с киностудией "Союзмультфильм".

В День защиты детей артисты будут играть в Гатчине в прямом эфире и не увидят привычной реакции слушателей. Однако музыканты надеются, что зрителям будет также интересно, как в обычном зале.

Для оркестра "Таврический" концерт 1 июня особенно важен. Музыканты посвятят его детям Игоря Ботвина – своего коллеги, классического виолончелиста, солиста оркестра, лауреата международных конкурсов. У двоих маленьких сыновей музыканта выявлено серьезное генетическое заболевание – адренолейкодистрофия, остановить которое может срочная и дорогостоящая трансплантация костного мозга в США стоимостью более 60 млн рублей. Семье музыканта очень нужна помощь – материальная и информационная.

"Дети – самое святое, что у нас есть. Мы должны заботиться о них каждый день. Нашего коллегу, солиста оркестра "Таврический" Игоря Ботвина постигло горе – двоим его сыновьям врачи поставили смертельный диагноз. Всего несколько клиник в мире могут взяться за эту сложную и очень дорогую операцию, чтобы остановить болезнь. Давайте все вместе поможем решить эту задачу! И вместе сделаем так, чтобы дети были здоровы!" – говорит художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический", Народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.

Концерт будет транслироваться в группе оркестра "Таврический", в приложении "Триколор Кино и ТВ", в инстаграме @gatchinagardens.

Фонд Росконгресс присоединяется к масштабной акции в поддержку семьи Ботвиных и будет транслировать выступление оркестра "Таврический" на своих электронных ресурсах: сайт, YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", группа в Facebook.

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