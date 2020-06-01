Фонд Инносоциум займется развитием креативных индустрий в России на системной основе

Москва, 1 июня​​​​​​. Подведомственное учреждение федерального агентства "Росмолодежь" Роскультцентр и Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс – объявляют о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве. Цель партнерства – совместная выработка методологии развития культурных и креативных индустрий в регионах России, а также реализация проектов по данным направлениям в контексте поддержки и тиражирования социально значимых инициатив бизнеса, НКО и органов государственной власти.

Ранее Фонд Инносоциум и Роскультцентр уже организовали конкурс в сфере креативных индустрий Art Team и запустили первый в России краудсорсинговый проект по геймификации обучения – всероссийскую онлайн-мастерскую разработки игр для школьников и студентов в рамках "Школы Будущих Президентов". Настоящее соглашение позволит расширить взаимодействие по этим и другим инициативам, нацеленным как на поддержку творческих и интеллектуальных отраслей, так и других социально-культурных направлений: женское лидерство, патриотизм, помощь старшему поколению.

Ключевой инициативой сотрудничества станет реализация совместной программы по развитию инфраструктуры креативных индустрий в субъектах РФ. Проект будет включать подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве и взаимодействии между правительством отдельного региона, Роскультцентром и Фондом Инносоциум, создание рабочей группы при правительстве, куда войдут представители профильных ведомств, общественных организаций и бизнес-сообщества, исследование текущей ситуации развития креативных индустрий на территории региона, а также разработку и реализацию плана совместных мероприятий. Регионы, подключившиеся к программе, примут участие в ежегодном Всероссийском проекте "Культурная столица. Культурное лидерство городов". Первым субъектом, с которым будет подписано данное соглашение, станет Ханты-Мансийский автономный округ.

Другим важным направлением совместной работы Роскультцентра и Фонда Инносоциум является поддержка талантливой молодежи, где реализуются два проекта на всероссийском уровне: конкурс социальных проектов "Инносоциум", а также конкурс работ в сфере креативных индустрий Art Team. Социальные проекты "Инносоциума" направлены на привлечение внимания молодежи к решению актуальных социально значимых проблем широкого спектра: от женского лидерства и молодежного предпринимательства до развития инклюзии. Art Team же сфокусирован на поддержке инициатив для креативного кластера: от создания креативных пространств до разработки новых региональных фестивалей культуры и творчества.

Проекты в области геймификации стали еще одним направлением совместной деятельности Роскультцентра и Фонда Инносоциум. В рамках партнерства стороны поддержали проект "Школы Будущих Президентов" по развитию игровых практик в школьном и высшем образовании – всероссийскую онлайн-мастерскую разработки игр для обучения школьников и студентов. Платформа функционирует в формате краудсорсинга: предложить свою идею для разработки игры может любой желающий, в том числе сами ученики школ и студенты. Директор Роскультцентра, член правления Российского книжного союза Марина Абрамова и заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина вошли в экспертную группу проекта.

Роскультцентр и Фонд Инносоциум также являются организаторами фестиваля нового формата Russian Creativity Week ("Российская креативная неделя"), который станет ключевым событием для всех представителей творческих и интеллектуальных профессий и молодежи, заинтересованной в развитии в данных областях. Проведение фестиваля планируется в сентябре 2020 года на территории парка Горького в Москве. "Российская креативная неделя" впервые объединит представителей всех 14 направлений креативных индустрий – от IT и разработки компьютерных игр до кинематографа, дизайна и искусства – в одном пространстве, порадует гостей фестиваля обширными развлекательной, деловой и образовательной программами.

Кроме того, тема развития креативных индустрий и поддержки талантливой молодежи станет постоянной на площадках форумов: ПМЭФ, ВЭФ и Российского инвестиционного форума.

"Поддержка креативных индустрий – это важнейшая точка роста для экономики нашей страны и развития потенциала нашей талантливой молодежи. Вместе с Фондом Инносоциум мы объединим усилия для того, чтобы создать масштабную площадку, которая сможет обеспечить равный диалог между правительствами регионов, бизнесом, НКО, начинающими специалистами и заинтересованными в реализации своих творческих начинаний молодыми людьми. В рамках партнерства мы реализуем множество проектов разных форматов – как событийных или исследовательских, так и тех, что сосредоточены только в digital-пространстве, чтобы вовлечь в процесс все заинтересованные группы аудитории", – отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

"Наша цель – помочь молодым талантам сформировать будущее. Мы обязаны стать тем самым мостом между великими умами нашего времени – философами, социологами, дизайнерами, архитекторами, художниками, писателями и лидерами мнений – и многообещающими представителями нового поколения. Организовывая выставки, дискуссии и премии, мы открываем возможности для развития нетривиального мышления и креативности. Поддержка восходящих талантов тем более важна, что именно таким образом можно увлечь молодых людей свежими современными идеями, на основе которых они впоследствии создадут свое прекрасное будущее. Уверена, что конкурс Art Team, фестиваль Russian Creativity Week и другие проекты, которые мы реализуем совместно с Роскультцентром, станут инкубаторами и плодородной почвой для инновационных идей и креативных разработок. В отличие от традиционного подхода, когда прогресс видится исключительно как достижение инженерной и научной мысли, мы воспринимаем его через призму творческой активности, дизайна, что является ключевым условием для дальнейшего гармоничного развития нашего общества", – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Ранее в мае Фонд Росконгресс запустил базу данных "Фонд идей", которая объединяет знания и предложения, направленные на совершенствование процессов в различных областях. Подать идею может каждый, заполнив анкету на ideas.roscongress.org и прикрепив презентацию проекта.

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