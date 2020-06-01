НПО "Центротех" получило патент на изобретение в области производства фильтров

ТАСС, 1 июня. ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) получило патент Российской Федерации на уникальное изобретение "Способ изготовления трубчатых фильтрующих элементов".

Как сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат), запатентованный способ позволяет изготавливать фильтрующие элементы для фильтров, используемых в узлах кондиционирования отработанных ионообменных смол на атомных электростанциях и других различных конструкциях фильтров, где требуется повышенные механические характеристики по прочности и фильтруемая среда не вызывает коррозию фильтрующего материала.

Конкурентное преимущество изобретения заключается в созданном оптимальном наборе технических характеристик фильтрующих элементов средней и тонкой очистки: повышенная механическая прочность, заданная эффективность очистки газа (практически полное задержание частиц размером от 7 микрон и выше, а эффективность очистки от частиц 0,3 микрометров – более 90%) при относительно низком аэродинамическом сопротивлении. Кроме того, в рамках доработки изделия добавилась и еще одна важная характеристика – сейсмостойкость, что позволяет изделию оставаться работоспособным в зонах, где возможны землетрясения.

Фильтры и фильтровальная продукция ООО "НПО "Центротех" применяются в атомной, нефтегазовой, пищевой, космической, машиностроительной, фармацевтической отраслях, а также на предприятиях по производству газов и микроэлектроники. Вся продукция изготовлена под индивидуальные заказы конкретных производств, имеет уникальную конструкцию и собственные параметры.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.