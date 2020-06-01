Самотлорское месторождение отмечает 55-летие со дня ввода в эксплуатацию

ТАСС, 1 июня. В конце мая нефтяная отрасль России отметила знаменательную дату – 55-летие ввода в эксплуатацию Самотлорского месторождения. Об этом говорится в материалах компании "Роснефть".

Это событие примечательно не только потому, что в недрах Самотлора содержатся гигантские запасы углеводородного сырья и месторождение долгое время являлось одним из основных в российской отрасли. Еще важнее другое обстоятельство – в судьбе этого месторождения наглядно отразились все перипетии нефтяной политики СССР, а затем России.

Открытие месторождения

По сути, именно открытие Самотлора в 1965 году ознаменовало новую страницу в истории нефтяной промышленности Советского Союза да и всего мира. Началась великая Сибириада, эпопея освоения углеводородных ресурсов этого нефтегазоносного региона. Добыча на Самотлоре быстро росла, но не менее быстро росли и потребности СССР в нефтедолларах, что вынуждало ускорить процесс освоения имеющихся объектов.

Иными словами, нефть была нужна "здесь и сейчас" и любой ценой. Поэтому к 1980 году добыча на Самотлоре вышла на пик в 158,8 млн т, при том что в целом в СССР в тот год было добыто 603 млн т. То есть на одно лишь западносибирское месторождение пришлось более четверти производства нефти в стране.

Постсоветский период

Появившиеся в стране частные нефтяные компании были нацелены на максимальное извлечение прибыли из доставшихся им активов. Cтавка была сделана на максимальное ускорение добычи, мало кто заботился о продлении жизни уже истощенных месторождений. В результате добыча на Самотлоре продолжала свое падение и к 1999 году опустилась до 19,9 млн т, то есть произошел обвал почти в восемь раз по сравнению с пиковым значением.

Впрочем, помимо политики частных нефтяных компаний, нацеленных на безоглядную интенсификацию добычи, у бед Самотлора была и иная причина. Структура минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли к концу XX – началу XXI века значительно ухудшилась, в ней стали преобладать трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) различных категорий. Возможности экстенсивного роста добычи – то есть за счет ввода в эксплуатацию новых больших и простых в разработке месторождений – были исчерпаны. Возникла дилемма: либо начинать освоение нефтеносных регионов в сложных природно-климатических условиях (Восточная Сибирь, шельф Арктики), либо же путем предоставления стимулов возрождать старые активы. В идеале необходимо двигаться одновременно в обоих направлениях, но тут государственная машина зачастую буксовала.

Все эти обстоятельства нашли свое прямое отражение в судьбе Самотлора. После некоторого роста в начале века добыча на месторождении вновь начала падать в среднем на 5% в год – с 29,3 млн т в 2008 году до 18,8 млн т в 2017 году. Причина – высокая обводненность добываемой продукции (до 99%). При отсутствии государственной поддержки дальнейшее падение производства на месторождении было неизбежным.

Самотлор сегодня

Компания "Роснефть", получившая Самотлор в 2013 году в результате сделки по приобретению активов ТНК-ВР, приложила все усилия, чтобы вдохнуть новую жизнь в "старого гиганта". Был проведен большой объем работ, внедрены новые технологии. В частности, уже в 2013 году "Самотлорнефтегаз" первым в отечественной отрасли внедрил систему "Интеллектуальное месторождение".

Но, главное, "Роснефть" смогла на государственном уровне обосновать важность и необходимость возрождения Самотлора для всей нефтяной отрасли страны. В результате в 2017 году президент РФ принял решение о поддержке месторождения, а Государственная Дума утвердила закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которому для Самотлора вводятся инвестиционные стимулы в форме ежегодного снижения НДПИ сроком на 10 лет.

Данные меры придали новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны. Была расширена программа бурения на Самотлоре. Годовой объем инвестиций в бурение и строительство сопутствующей инфраструктуры вырос на 30% относительно уровня 2017 года. Количество новых скважин увеличилось на 34% в 2018 году и на 45% в 2019 году. Благодаря этим мерам темп падения добычи в 2018-2019 годах сократился до 1%. В 2018 году было добыто 18,6 млн т, а в 2019 – 18,4 млн т.

Сегодня на месторождении бурятся исключительно горизонтальные скважины с применением технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Их средний дебит составляет 31 т в сутки, что на 26 т в сутки выше дебита традиционной наклонно-направленной скважины.

Меры по стимулированию разработки Самотлора дали эффект не только для компании, но и для России в целом. С учетом предоставленного вычета положительный денежный поток государства за период 2018-2019 годов составил более 111 млрд рублей.

Таким образом, сегодня пример Самотлора свидетельствует о том, что Россия обладает огромным потенциалом поддержания и даже увеличения добычи на основе уже имеющихся и давно осваиваемых активов. Но для того чтобы этот потенциал был реализован, необходима продуманная государственная политика по созданию благоприятного инвестиционного климата в отрасли.