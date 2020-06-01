{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В рамках НРБ пройдет форум по промышленной экологии в условиях распространения COVID-19

В частности, участники мероприятия обсудят реализацию национального проекта "Экология" в период борьбы с коронавирусной инфекцией

Москва, 1 июня. В рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей 3 июня в 11:00 проведет форум "Промышленная экология в условиях противодействия распространению коронавируса".

В формате видеоконференции планируется обсудить исполнение установленных требований в сфере промышленной экологии, сроки действия разрешительных документов, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, необходимость актуализации нормативных правовых актов РФ в сфере промышленной экологии с учетом текущей ситуации, реализацию национального проекта "Экология" в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В рамках мероприятия выступят президент РСПП Александр Шохин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов, заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов и другие.

Программа форума и регистрация

Трансляция мероприятия

Возрастная категория 16+. 

Проект "Русские сезоны" анонсирует онлайн-программу первой недели лета
Зрителей ждут концерты симфонических оркестров, балет "Сильфида" и спектакль-трагедия "Борис Годунов"
Читать полностью