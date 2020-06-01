В рамках НРБ пройдет форум по промышленной экологии в условиях распространения COVID-19

Москва, 1 июня. В рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей 3 июня в 11:00 проведет форум "Промышленная экология в условиях противодействия распространению коронавируса".

В формате видеоконференции планируется обсудить исполнение установленных требований в сфере промышленной экологии, сроки действия разрешительных документов, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, необходимость актуализации нормативных правовых актов РФ в сфере промышленной экологии с учетом текущей ситуации, реализацию национального проекта "Экология" в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В рамках мероприятия выступят президент РСПП Александр Шохин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов, заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов и другие.

Программа форума и регистрация.

Трансляция мероприятия.

Возрастная категория 16+.