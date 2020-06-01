Москва, 1 июня. Международный культурный проект "Русские сезоны" анонсирует онлайн-программу первой недели лета – с 1 по 6 июня 2020 года. На сайте в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons пройдут трансляции событий от ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России – участников фестиваля "Русские сезоны".

В понедельник, 1 июня, зрители увидят уникальный концерт – самое первое выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Молодые музыканты впервые собрались вместе и выступили с концертом в Зимнем театре в Сочи 29 ноября 2012 года на гала-концерте в рамках Культурной олимпиады. В первый состав оркестра вошли 90 исполнителей от 10 до 22 лет из 40 городов России.

Оркестр появился благодаря масштабному всероссийскому конкурсу исполнителей классической музыки. Отборочные туры проходили в течение семи месяцев во всех федеральных округах России, через прослушивания прошли более 700 учеников музыкальных школ, школ искусств и училищ. Финалисты конкурса выступили на дебютном концерте оркестра 29 ноября в Сочи, где новый, впервые созданный коллектив был встречен с огромным интересом.

За прошедшие годы по итогам дальнейших прослушиваний в оркестре приняли участие более 5 тыс. молодых музыкантов из регионов России. В 13 субъектах РФ постоянно работают Образовательные центры Юрия Башмета для начинающих одаренных музыкантов.

"Молодые дарования России – это наше национальное достояние. Ребята занимаются музыкой с ранних лет и показывают удивительное исполнительское мастерство, дисциплину и любовь к музыке. Для развития культуры необходим постоянный приток новых талантов, их нужно питать и поддерживать, собирать вместе. Наш первый сочинский концерт 2012 года, который мы покажем в 2020 году в День защиты детей, напомнит зрителям о невероятных возможностях человека и о роли творческого воспитания любого ребенка", – отметил маэстро, посол международного культурного проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет.

В среду, 3 июня, на сайте покажут концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова с хором мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова. В программе – музыка балета "Щелкунчик" П. Чайковского. Дирижер – художественный руководитель оркестра Владимир Юровский.

Выступление, организованное Московской государственной академической филармонией, состоялось в российской столице 11 января 2019 года в Концертном зале имени С.В. Рахманинова "Филармонии-2". Концерт стал завершающим событием макроцикла, в ходе которого Госоркестр представлял слушателям музыку всех балетов Чайковского.

В 2013 году коллектив играл "Спящую красавицу", в 2017 году – "Лебединое озеро", в 2019 году – "Щелкунчика". Впоследствии записи музыки трех балетов были изданы на компакт-дисках.

Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова – один из старейших симфонических коллективов страны: в 2016 году ему исполнилось 80 лет. Первое выступление оркестра состоялось 5 октября 1936 года в Большом зале Московской консерватории. В разные годы Госоркестром руководили выдающиеся музыканты, в 2011 году художественным руководителем коллектива назначен Владимир Юровский, всемирно известный дирижер.

В пятницу, 5 июня, Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского покажет на russianseasons.org романтический балет "Сильфида" (6+) на музыку Хермана Левенсхольда.

Зрителей ждет спектакль в хореографии датского классика Августа Бурнонвиля, в редакции Эльзы-Марианны фон Розен (запись от 24 сентября 2017 года). Сюжет балета заимствован из фантастической новеллы XIX века: накануне свадьбы молодому крестьянину Джеймсу является дух воздуха в образе прекрасной девушки Сильфиды. Герой очаровывается видением и мечтает дотронуться до девы, но любое прикосновение для Сильфиды губительно.

В ролях – Ксения Барбашева (Сильфида), Никита Четвериков (Джеймс), Анна Поистогова (Эффи, невеста Джеймса), Марат Фадеев (Герн, поклонник Эффи), Иван Порошин (колдунья Мэдж) и другие артисты Пермского балета.

Музыкальный руководитель постановки – заслуженный артист России, лауреат Государственной премии России Вадим Мюнстер, дирижер – лауреат Международного конкурса Дамир Максутов, балетмейстер-постановщик – заслуженная артистка России Ксения Тер-Степанова. Художники-постановщики – народный художник России, лауреат Государственных премий республик Молдова, Беларусь и Казахстан Вячеслав Окунев, Ирина Пресс.

В субботу, 6 июня, в 221-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина московский театр Et Cetera представит онлайн-аудитории спектакль-трагедию "Борис Годунов" (16+) Петера Штайна.

Премьера постановки состоялась в 2015 году и стала новым обращением известного западноевропейского режиссера к великому тексту русской литературы, к пушкинскому шедевру.

"Считаю себя консервативным старым режиссером. Я заинтересован в театре, в котором хорошо виден замысел литературного произведения. Мне интересны не режиссерские ухищрения, а актер. Я хочу видеть на сцене людей, мне интересны их взаимоотношения, мысли и чувства, даже если эти люди преступники. О чем, собственно, рассказывает Пушкин – о драматической истории государства. Сила театра в том, чтобы современными средствами напомнить о том, что было когда-то", – отметил Штайн.

В спектакле задействованы народный артист РФ, актер Театра им. Е. Вахтангова Владимир Симонов (Борис Годунов), народный артист РФ, актер МХТ им. А.П. Чехова Борис Плотников (Пимен), а также ведущие артисты театра Et Cetera: Сергей Давыдов (Григорий Отрепьев), заслуженный артист РФ Владимир Скворцов (Князь Василий Шуйский) и другие.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

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