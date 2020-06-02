"Арт-Лаборатория" развивает актуальные творческие направления в московских школах искусств

Москва, 2 июня. Набирает обороты ежегодная программа для творческой молодежи "Арт-Лаборатория", в которой могут принять участие учащиеся школ искусств и профильных колледжей в возрасте от 13 до 18 лет, реализуемая при поддержке департамента культуры города Москвы. Талантливые юноши и девушки получают возможность воплотить в жизнь свои самые смелые идеи под руководством наставников из правительства Москвы и опытных специалистов творческой индустрии по таким современным направлениям, как продюсирование, гейм-дизайн, сайнс-арт, медиаискусство, граффити, перформанс, современный танец, создание музыкальных композиций.

Как рассказали в пресс-службе департамента культуры города Москвы: "Наша задача – создавать все необходимые условия для занятий творчеством, чтобы одаренные дети и подростки получили возможность реализовать собственные идеи и понять, чем хотят заниматься в будущем. Причем форматы обучения они всегда определяют сами вместе с преподавателями. Так был создан проект "Арт-Лаборатория" – пространство, в котором под руководством опытных наставников юноши и девушки создают проекты для современного города и нередко находят профессии по душе, что очень важно для их самоопределения и самореализации".

В этом смысле показательна история Анастасии Ивановой, учащейся Тимирязевской художественной школы, участницы двух сезонов проекта "Арт-Лаборатория" – в 2019 и 2020 годах. В период самоизоляции 17-летняя Анастасия приняла участие в создании короткометражного анимационного фильма " Чу-чух Чу-чух ".

"Я поступила в Тимирязевскую художественную школу на платное отделение. Потому что была четкая цель – стать студенткой ВГИК, а для этого нужно художественное образование. В художке у меня был курс "молодого бойца" – за год окончила восемь классов, за считанные недели рисовала огромное количество работ. Это было очень насыщенное время, по итогам которого меня перевели на бюджетное отделение, – рассказала Анастасия Иванова. – Помню, как на одном из занятий к нам подошел преподаватель и рассказал про "Арт-Лабораторию", проект меня очень заинтересовал. Я выбрала направление "Гейм-дизайн" и продолжила обучение. Общий язык с командой нашла быстро, и за два года у меня появилось много друзей. Правда, второй год выдался сложнее – без личного контакта, через дистанционное обучение. Вся эта ситуация с самоизоляцией даже порой наводила апатию, но мы преодолели все трудности".

Идея о создании короткометражного анимационного фильма появилась на курсах ВГИК по режиссуре, где Анастасия Иванова занималась во время участия в программе "Арт-Лаборатория". Девушка стала одним из четырех сценаристов мультфильма. Проект, в котором она участвовала, объединил команду единомышленников - главного режиссера Федора Голикова, художника-постановщика Яну Дубровскую и аниматора Александра Березенцева - и стал глобальным. Фильм "Чу-чух Чу-чух" посмотрели зрители со всего мира.

"Школа искусств научила меня не только основам рисования. Сейчас я знаю, как построить композицию кадра, и в целом получила много опыта, который лег в основу нашего мультфильма. Режиссер фильма сделал короткую раскадровку про героя, который не мог уснуть из-за шума поездов. И мы хотели выразить в короткометражке свои проблемы – недосыпы из-за учебы, эмоциональное выгорание. Борис, так зовут главного героя, стал очень близок нам по духу. Мы сделали открытый финал, чтобы зрители могли увидеть свой смысл во всем этом хаосе. Отклик аудитории был разным. Сколько теорий мы получили в комментариях, сколько приятных отзывов!" – комментирует Анастасия.

Участница проекта "Арт-Лаборатория" поделилась творческими планами на будущее: "Для начала закончить художественную школу – остался всего год. Потом буду поступать во ВГИК, у меня есть цель. Планирую много рисовать, делать раскадровки, учиться драматургии. И ждать лучших времен, когда можно будет выйти из дома и заняться совместным творчеством с друзьями, единомышленниками".

Инновационный московский проект для городской творческой молодежи "Арт-Лаборатория" стартовал в 2018 году. Чтобы присоединиться к нему, учащиеся столичных школ и колледжей искусств могут подать заявку, где необходимо представить свой проект по выбранному направлению, и чем ярче он будет, тем больше шансов стать участником эксперимента.

В этом году заявки на участие в очередном потоке "Арт-Лаборатория" принимались до 15 февраля. Программа охватила девять самых модных творческих направлений – продюсирование, дизайн одежды, гейм-дизайн, сайнс-арт, музыка, медиаискусство, перформанс, современный танец и собственный проект.

По результатам отбора было принято 60 участников. В конце апреля девять проектных групп "Арт-Лаборатории" представили прототипы своих проектов. Этот сезон стал особенным, так как идеи ребята воплощали, объединившись в виртуальном пространстве без географических границ. Они получили уникальный опыт командной работы в дистанционном режиме, научились творчески подходить к вызовам нового времени.

Сейчас готовится онлайн-пространство, где будут представлены прототипы проектов команд "Арт-Лаборатории 2020". Проектные группы отправились на каникулы, но обязательно встретятся в новом сезоне, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Короткометражный анимационный фильм "Чу-чух Чу-чух", подготовленный при участии Анастасии Ивановой, можно увидеть на канале YouTube.

Возрастная категория 12+.