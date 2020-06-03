Стратегию восстановления деловой активности в России обсудят 5 июня

Москва, 3 июня. Онлайн-дискуссия "Вакцина для экономики. Станет ли национальный план действий эффективным рецептом?" пройдет 5 июня в 15:00 на ресурсах Фонда Росконгресс. В мероприятии примут участие те, кто внес вклад в разработку плана восстановления российской экономики, представители бизнес-объединений и ведущих институтов развития.

Пандемия коронавируса поставила перед властями ряд важных задач: восстановление занятости, повышение доходов населения, компенсация потерь, рост инвестиций. Стала очевидной необходимость долгосрочных структурных изменений в экономике. Как все это осуществить? Как расставить приоритеты и соблюсти баланс между социальной и экономической сферами?

Профильные министерства, лидеры рынка, деловые союзы и объединения выработали стратегию восстановления деловой активности в стране.

Участники онлайн-дискуссии:

Александр Калинин, президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Сергей Катырин, президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Алексей Репик, президент, Общероссийская общественная организация "Деловая Россия".

Светлана Чупшева, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Александр Шохин, президент, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Модератор дискуссии: Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ, телеканал "Россия 24".

Трансляция пройдет на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook и на ресурсах информационных партнеров.

Возрастная категория 6+.