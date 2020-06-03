С начала лета в Сургутском районе ХМАО начали подготовку к зимнему отопительному сезону

ТАСС, 3 июня. С начала июня в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры началась подготовка к зимнему отопительному сезону. "Первые дни лета - хорошее время, чтобы начать подготовку к зимнему отопительному сезону. Чем скорее стартуем, тем больше будет времени на работу", - рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой по итогам рабочей поездки.

Глава отметил, что в прошлом году не было допущено аварий на объектах ЖКХ. Летом 2019 года на работы по этому профилю было затрачено около 244 млн рублей, в этом году планируется выделить 448 млн (на 84% больше аналогичного периода прошлого года – прим. ТАСС).

Какие предстоят работы

В городском поселении Белый Яр починят почти 7,5 км теплосетей и ряд объектов ЖКХ - это 2/3 от всех ремонтируемых сетей нынешнего года. Также в этом населенном пункте будет проведен капитальный ремонт здания склада муниципального предприятия "Управление тепловодоснабжения и водоотведения №1" (УТВиВ-1) и капремонт оборудования котельной №17. Как рассказал ранее ТАСС Трубецкой, улучшение финансовой ситуации на этом предприятии позволило без увеличения расходов из бюджета не поднимать плату в июле 2018 года для жителей Белого Яра, Солнечного, Барсово и Сайгатиной. "Жители этих поселений, скорее всего, этого не заметили и не помнят – июль 2018 года был давно, индексация для населения тогда составила 4,1%. Но факт: мы не поднимали плату для сельчан. Вы много знаете таких примеров?" - резюмировал глава района.

В с.п. Солнечном будет проведен капремонт здания канализационно-насосной станции №1. По инициативе районных властей здесь идут проектно-изыскательские работы (ПИРы) для техперевооружения котельной №1.

"Над ПИРами работаем и в Барсово: там тоже скоро планируем обновить котельную, но не в этом году, позже. А ульт-ягунскую котельную №2 капитальный ремонт ожидает уже в ближайшие месяцы. В Лямина устроим реконструкцию котельной с переводом котлов на газовое топливо. Аналогичные работы проведем в Сытомино и в поселке Высокий мыс. До начала отопительного периода, который традиционно наступает в сентябре, все работы будут закончены. И очередную зиму мы, как всегда, проведем в тепле", – рассказал Трубецкой.

Оценка региональных властей

Ранее глава отметил, что власти района не корректируют планы в связи с пандемией коронавируса, но ставят дополнительные задачи. В ходе рабочей поездки в Сургутский район полгода назад губернатор Наталья Комарова, в частности, отметила работу главы МО в части взаимодействия с общественным советом и лидерами общественного мнения, которые активно участвуют в приемке многочисленных строящихся объектов на территории. Комплексная оценка деятельности всех органов управления МО в Югре осуществляется на основе анализа ряда показателей, среди которых, в первую очередь, показатели социально-экономического развития территории.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.