Мультимедиа Арт Музей открывает новую главу проекта "Наша Победа - 75"

Москва, 3 июня. Мультимедиа Арт Музей, Москва в рамках программы "История России в фотографиях" 9 мая начал проект "Наша Победа - 75" на портале 9may.russiainphoto.ru. Он продлится до 24 июня - дня, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Каждый четверг на сайте проекта открываются новые главы фотолетописи Великой Отечественной войны.

Новый раздел откроется 4 июня и будет посвящен 1943 году.

Ключевым событием театра военных действий в 1943 году стала Битва на Курской дуге, продлившаяся 50 дней и ставшая крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. С обеих сторон в нем участвовало около 6 тыс. танков и самоходных орудий. "Поле в 16-18 кв. км представляло собой сплошную массу машин, изрыгающих огонь. На поле стоят сотни факелов, костров - горящих танков, как наших, так и противника. Авиация <…> с утра до вечера беспрерывно бомбила, самолеты по 16-18 штук гонялись друг за другом, <…> наши штурмовики работали беспрерывным потоком", - описывал эти страшные бои подполковник Евгений Ивановский. Подбитые танки ремонтировали прямо под огнем противника, располагавшегося всего в нескольких сотнях метров, и снова бросали в бой. К 23 июля советские бойцы остановили продвижение отборных немецких дивизий, и Красная армия перешла в контрнаступление. Бесценные фотографии из собрания МАММ, ради создания которых фотокорреспонденты рисковали своими жизнями, позволят стать свидетелями тех эпохальных событий.

Танковые силы сыграли огромную роль в Великой Отечественной войне. Им посвящена выставка "Танкисты", в которую вошли снимки выдающихся фотографов - Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, Ивана Шагина, Дмитрия Бальтерманца и Георгия Петрусова. Грамотное применение крупных танковых соединений предопределило успех Германии на начальном этапе войны, и СССР был вынужден срочно модифицировать и свои военные доктрины, и само танкостроение. Советские инженеры боролись за увеличение мобильности танков, совершенствовали их бронезащиту. В тылу было налажено массовое производство танков.

За сражением на Курской дуге последовала решающая Битва за Днепр (26 августа - 23 октября), позволившая Красной армии развить наступление, освободить Киев и важнейшие промышленные и металлургические центры Левобережной Украины. С обеих сторон в ней приняли участие почти 4 млн человек. Несмотря на заявление Гитлера о том, что "скорее Днепр поменяет течение, нежели русские переправятся через него", советским войскам удалось в короткий срок форсировать этот водный рубеж и нанеси вермахту крупное поражение.

В конце 1943 года, когда перелом в войне стал очевиден, состоялась Тегеранская конференция - первая конференция "большой тройки", где собрались руководители трех государств антифашисткой коалиции - Сталин, Рузвельт и Черчилль. Встреча в Тегеране стала судьбоносной и для дальнейшего хода войны, и для устройства послевоенного мира. Выдающиеся советские фотографы Самарий Гурарий и Виктор Темин запечатлели эту важнейшую встречу лидеров СССР, США и Великобритании, на которой было принято решение об открытии второго фронта.

В новой главе фотолетописи "Наша Победа - 75" также будут опубликованы видеосюжеты об освобождении Северного Кавказа, Вязьмы и Смоленска, Белгорода и Орла, Новороссийска и Полтавы. В 1943 году в Красной армии снова появились погоны, упраздненные после Октябрьской революции. Этому посвящен отдельный видеоролик, составленный на основе фотографий из коллекции МАММ.

Героями новых видеосюжетов о военных фотографах станут Эммануил Евзерихин (1911-1984) и Павел Трошкин (1909-1944).

Эммануил Евзерихин — классик советской фотографии. Его персональная выставка открылась в МАММ в рамках "Фотобиеннале-2020". Зрители смогут увидеть ее с 15 июля, как только музей откроется после карантина. (Информацию о выставке можно найти на сайте mamm - mdf . ru , видеоэкскурсии по выставке — на Youtube -канале музея). С 15 лет Евзерихин начал работать внештатным фотокорреспондентом в фотоиллюстрированных изданиях на Украине. В 1933 году он переезжает в Москву, а в 1934 году входит в штат главного фотоагентства СССР - ТАСС. Формирование Евзерихина как фотографа происходит в середине 1920-х - начале 1930-х годов, когда в советской фотографии эстетику определяют великие фотоавангардисты Александр Родченко, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет и др. В 1932 году выходит постановление о соцреалистическом реализме как главном направлении, определяющем новые эстетические каноны для всех видов искусства, в том числе для фотографии, но Евзерихин в своем творчестве во многом остается верен идеалам своей юности. Жесткий конструктивистский принцип построения фотографии, диагональное напряжение композиции, неожиданные ракурсы, блестящее умение работать с игрой света и тени выделяли его работы. Принципы модернистской эстетики прежде всего проявлялись в его снимках физкультурных и военных парадов 1930-х годов. Уже в первые дни войны Евзерихин уходит на фронт и проходит всю Великую Отечественную военным фотографом ТАСС. Благодаря его фотографиям Сталинградской битвы мир знает это решающее сражение практически день за днем. Знаменитый снимок "Фонтан "Детский хоровод", сделанный в 1942 году в разрушенном Сталинграде, стал символом этого сражения, предопределившего ход войны.

Павел Трошкин, фотокорреспондент газеты "Известия", не дожил до Победы. Он погиб в сентябре 1944 года под современным Ивано-Франковском (в то время - Станиславом). К 1941 году Трошкин уже успел побывать на советско-финской войне, участвовал в боях на Халхин-Голе. С первых дней Великой Отечественной войны он находился на передовой. Снимал бои под Москвой, оборону Сталинграда, Курскую дугу, форсирование Днепра, освобождение Крыма и Западной Украины. Ему удавалось вернуться с "горячими снимками" из самого пекла битвы. "В моей памяти он сохранился человеком сильным, упрямым и до такой степени необузданным в своей работе, что с ним было опасно ездить. <…> Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов", - вспоминал о Трошкине писатель Константин Симонов. Павел Трошкин считается одним из прототипов фотокорреспондента Мишки в фильме "Живые и мертвые".

На сайте 9may.russiainphoto.ru уже открыты четыре главы: "1945. Победа", "Первые дни войны", "1941. Начало войны" и "1942. Мобилизация всех сил". Впереди три главы, последняя из которых будет доступна с 24 июня. Всего в проекте 75 видеороликов на основе фотографий, 25 фотовыставок, ролики, посвященные военным фотографам, видеоролики на основе кинохроники военных лет, а также фотовыставки на основе семейных архивов, присланных пользователями на сайт "История России в фотографиях".

Особая часть проекта "Наша Победа - 75" - поиск утраченных имен военных фотографов и восстановление их биографий на странице warphotographers.russiainphoto.ru. В архивах проекта есть снимки, авторы которых пока не установлены. Есть авторы, о которых неизвестно ничего, кроме имени и фамилии. Каждый зритель сможет помочь в установлении автора фотографии, а также сможет добавить факты, помогающие восстановить биографии фотографов. Информацию можно прислать на почту 9may@russiainphoto.ru.

Карты сражений Великой Отечественной войны предоставлены АО "Роскартография" из Атласа сражений, выпущенного к 75-летию Великой Победы.

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