Национальная премия детского патриотического творчества состоялась в онлайн-формате

ТАСС, 4 июня. В День защиты детей, 1 июня, в онлайн-формате состоялась Национальная премия детского патриотического творчества - 2020. В ней приняли участие более 10 тыс. талантливых детей более чем из 80 субъектов Российской Федерации.

Премия проводится в 12 номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное слово, оригинальный жанр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, мода, театральное искусство, мультимедийная журналистика, спорт, современные технологии в творчестве и дошкольное творчество. "В каждой активности премии мы не только оцениваем творчество ребят, но и помогаем развиваться в нем, реализоваться на самом высоком уровне, даем стимул вместе с творчеством узнавать историю нашей страны, познавать ее богатую культуру, видеть ее красоту, с гордостью и честью представлять родной край. В этом мы видим важнейшую задачу премии, - подчеркнул автор идеи и генеральный продюсер Национальной премии детского патриотического творчества Михаил Соколов. - Я рад, что десятки тысяч детей, родителей, педагогов разделяют с нами эти важные ценности".

В 2020 году совместно с заводом художественных красок "Невская палитра" премия реализовала масштабный всероссийский художественный конкурс "Арт-батл городов". "Ребята рисовали любимые пейзажи своего города и присылали работы вместе с краткой историей родных мест. Жюри оценило работы участников из более чем 100 городов России. Замечательно, что вместе с премией нам удалось поощрить как юных профессионалов, так и выявить талантливых начинающих художников, дать им стимул развиваться в художественном направлении, - отметил генеральный директор ЗКХ "Невская палитра" Ефим Загородников. – Мы обязательно продолжим это начинание, присвоив конкурсу статус ежегодного".

Вот уже второй год подряд премия совместно с компанией "ЭЛФОРТ" проводит уникальный конкурс для юных модельеров. Темой этого года стало "Выпускное платье". По эскизам 10 финалистов детьми всероссийского fashion-движения "Детские мечты" под руководством дизайнеров Алины Луничкиной и Елены Соломкиной будет создана коллекция выпускных платьев. "В 2020 году в конкурсе было представлено более 700 эскизов участников из 160 городов России. Для нас очень важно, что мы можем помочь талантливым ребятам со всей страны развивать свои способности в искусстве дизайна одежды. Участники конкурса учатся создавать новые модели, подходя к процессу создания как профессиональные модельеры. Ну а лауреаты смогут создать будущие шедевры с помощью главного приза – швейных машинок ELNA", - рассказал генеральный директор компании "ЭЛФОРТ" Виталий Кадун.

В рамках номинации "Спорт" премия совместно с компанией "ФОРМАН Продактс" выпустила уникальный мультимедийный каталог "Спорт-детям". "Участниками каталога стали учреждения, спортивные школы, фитнес-центры, спортивные клубы, школы олимпийского резерва, работающие с детьми, из более 80 субъектов РФ, - рассказал генеральный директор компании "ФОРМАН Продактс" Виктор Новиков. – Для нас важно содействовать успехам и достижениям спорта нашей страны, формированию инфраструктуры, в которой вырастут чемпионы и просто физически здоровые люди".

Впервые в премии смогли принять участие не только дети, но и родители. Премия совместно с компанией "Звезда" реализовала увлекательный семейный конкурс-игру по моделизму "Собери звезду". "Моделизм требует большого терпения и усидчивости. Мы волновались, справятся ли участники с заданиями, ведь большинство из них собирали модели впервые. Последний этап сборки легендарного Т-34 показал, как это увлекательное занятие объединяет семьи, развивает инженерные навыки, дает волю фантазии и творчеству. Мы с большим удовольствием следили за турнирной таблицей и дружной игрой 150 семей-участников, - поделился заместитель генерального директора компании "Звезда" Александр Кривенко. – В следующем году нам хотелось бы развить это начинание и учредить в рамках премии номинацию, посвященную моделизму".

Одним из самых интересных для ребят стал конкурс синопсисов к мультфильму на космическую тематику "Мульт-команда". На основе сценария одного из финалистов конкурса дети создавали мультфильм на оборудовании для создания анимации Kids Animation Desk, космический антураж ребятам помогли создать игрушки "Космос наш". Мультфильм был презентован 12 апреля в День Космонавтики.

Лауреаты премии будут награждены памятными наградами, изготовленными на легендарном Дулевском фарфоровом заводе, финалисты получат дипломы и подарки от партнеров премии.

https://www.патриотпремия.рф