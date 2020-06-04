На ММК действуют жесткие меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции

ТАСС, 4 июня. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) действуют жесткие меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев подчеркнул необходимость последовательного выполнения профилактических мер по предупреждению распространения COVID-19. "В регионе был введен первый этап снятия ограничений режима самоизоляции из-за коронавируса. Послабления коснулись как населения, так и бизнеса. Стали возможны прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, по которым многие уже соскучились. Хорошая новость для бизнеса - открытие непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м. Теперь и граждане имеют возможность приобрести необходимые им товары, и магазины могут продолжить нормальную работу", - отметил Шиляев.

Вместе с тем руководитель ММК охарактеризовал статистику заболеваемости коронавирусом в Челябинской области и в Магнитогорске как стабильно высокую. С учетом этого, по его мнению, необходимо продолжать строго и неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и постановления регионального правительства.

"На ММК утвержден перечень мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, который мы требуем, подчеркну, требуем выполнять", - акцентировал глава ПАО.

В управлении уточнили, что перечень включает, прежде всего, масочный режим, соблюдение которого обязательно при передвижении на работу и с работы. Также исходя из критериев, разработанных Роспотребнадзором, ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным и на работе в случаях, когда площадь помещения, в котором расположено рабочее место, составляет менее 4 кв. м на одного работника.

"Мы выдали работникам средства защиты и настаиваем, чтобы они неукоснительно соблюдали все правила масочного режима, которые четко обозначены и доведены до каждого. Этот процесс контролируется уже в момент пересечения работником проходных", - подчеркнул гендиректор.

Также большое значение, по словам Шиляева, имеет соблюдение мер социального дистанцирования. На комбинате маршруты движения определены таким образом, чтобы минимизировать пересечение людей. Был разграничен доступ в помещения. Предприняты меры по снижению перемещений, сокращены обходы, совещания, уменьшено число их участников при обязательном соблюдении масочного режима.

"Жизнь не должна полностью останавливаться. Но мы все должны понимать, что до того, как будет разработана и массово применена вакцина, коронавирус будет оставаться с нами. Поэтому необходимо сконцентрироваться на безусловном выполнении основных профилактических мероприятий - это социальная дистанция и ограничение количества контактов, масочный режим, а также регулярная дезинфекция рук. Все эти правила в нашей компании приняты, а для их выполнения обеспечено все необходимое. Поэтому всем надлежит их соблюдать самим и следить за соблюдением коллегами", - отметил Шиляев.

Говоря о влиянии ситуации на производство ММК в условиях пандемии, гендиректор заметил, что "улучшение эпидемиологической обстановки в ряде регионов привело к смягчениям карантинных мер. Заработали не только магазины и предприятия сферы услуг. Из карантина выходят автозаводы и машиностроительные компании, все чаще возобновляются стройки - это основные сектора, потребляющие наш металл".

"Говорить о том, что мы всерьез почувствовали эффект от смягчения ограничительных мер и начинаем пожинать плоды этого, конечно, еще рано, - приводят в управлении слова Шиляева. - Но совершенно очевидно, что на рынке происходят изменения настроения. Наши продавцы видят это в общении с клиентами комбината. Клиенты выбирают металлопродукцию со складов, которые мы вынуждены были создавать на их площадях. Мы видим некоторое увеличение деловой активности, движения денег. Я считаю, что настроения в экономике и в бизнесе начинают меняться в лучшую сторону".