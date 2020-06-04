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РСПП проводит форум, посвященный экспортной стратегии России

Мероприятие состоится 5 июня в формате видеоконференции

Москва, 4 июня. Международный форум "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти" пройдет 5 июня с 11:00 до 13:00 в формате видеоконференции на платформе Zoom. Мероприятие организовано РСПП и проводится в рамках Недель российского бизнеса 2020 года под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта.

Руководители крупнейших российских и зарубежных деловых общественных организаций и институтов развития, представители органов государственной власти, ведущих отечественных компаний и экспертного сообщества представят предложения по актуализации российской экспортной стратегии, включая вопросы государственной поддержки экспорта, консолидации и координации деловых сообществ, формирования проактивной политики и нормативно-правовой среды внешнеэкономической деятельности.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на странице форума на сайте Недель российского бизнеса - 2020.

Трансляция мероприятия.

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