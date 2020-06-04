Руководство Группы ММК: ключевым элементом стратегии развития ММК является цифровизация

ТАСС, 4 июня. Магнитогорский металлургический комбинат продолжает реализацию стратегической инициативы "Индустрия 4.0", сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Ключевым элементом стратегии развития Группы ММК до 2025 года является цифровизация, которая охватывает все бизнес-процессы ММК, повышает производительность труда и качество продукции, обеспечивает безопасность сотрудников и повышает эффективность их деятельности, избавляя от рутинных задач, помогает соответствовать ожиданиям покупателей и требованиям времени", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что в эпоху стремительного развития цифровых технологий конкурентоспособность любого бизнеса определяет умение использовать современные информационные системы для повышения функциональной и операционной эффективности. В основе стратегии цифровизации ММК – более 100 проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании. В числе приоритетных направлений – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов, решение задач защиты жизни и здоровья работников комбината при исполнении ими трудовых обязанностей.

В управлении добавили, что к 2025 году реализация проектов в рамках "Индустрии 4.0" принесет ММК, как ожидается, до $160 млн.

"Сегодня цифровая трансформация затрагивает все сферы деятельности ММК, начиная с аглококсодоменного производства, где математические модели помогают анализировать качество закупаемого угля и оптимизировать процесс выплавки чугуна, и заканчивая общением с клиентами, которые, используя специально созданное для них приложение "Клиент ММК", в режиме онлайн могут отслеживать продвижение заказов по переделам", - сообщают в управлении.

Успешная реализация IT-проектов на ММК стала возможной благодаря цифровой зрелости компании, которая уже давно отличалась высоким уровнем промышленной автоматизации и широким использованием информационных систем.

"Основной движущей силой, основным драйвером развития комбината в ближайшее время будет именно применение цифровых технологий во всех сферах деятельности ММК. Ключевым звеном успешной реализации любой стратегии является человек. Богатый практический опыт специалистов нашей компании, перенесенный "в цифру", умение использовать цифровые технологии в процессе повседневной производственной деятельности открывают возможности повышения рациональности и качества принимаемых решений на всех уровнях управления. Благодаря цифровизации мы сможем отказаться от значительной части однообразной, не требующей творческого подхода деятельности, а у сотрудников появится больше времени, чтобы работать над более интересными аналитическими задачами, осваивать новые технологии, профессиональные навыки и компетенции", – отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.