Столичные музеи познакомят с необычными видео-биографиями знаменитых людей

Москва, 4 июня. Обзор онлайн-экскурсий столичных музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы, знакомит с самыми необычными видео-биографиями поэтов, писателей, режиссеров, ученых и героев войны. Чем Майя Плисецкая смутила министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, как провел последние дни Владимир Маяковский, кто стал прообразом булгаковского Шарикова из "Собачьего сердца" – сотни малоизвестных фактов из жизни знаменитых людей можно узнать уже сейчас, не выходя из дома.

Киноклуб-музей "Эльдар"

Музей представляет видеоэкскурсию "Необъятный Рязанов" о жизни и творчестве драматурга и режиссера. Ведут ее известные актеры, которые снимались у Эльдара Рязанова: Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Светлана Немоляева. Они рассказывают, как перед окончанием войны он решил поступить в Одесское мореходное училище, и почему его зачислили туда лишь через 50 лет. Также можно познакомиться с неизвестным произведением Рязанова – биографией некоего Брагинского-Рязанова – трехметрового исполина возрастом 147 лет. Так знаменитый режиссер пошутил над своим творческим союзом с постоянным соавтором Эмилем Брагинским.

Музейно-мемориальный комплекс "История танка Т34"

Интернет-выставка, посвященная 120-летию маршала бронетанковых войск, участника Великой Отечественной войны, дважды героя Советского союза Михаила Катукова, повествует, как в юности он прошел путь от приказчика в магазине до красноармейца. Как начал служить в пехоте, но уже в 1933 году занял первое место на армейских соревнованиях в стрельбе из танка. Как танки его бригады еще в 1941 году заставили немецких военачальников писать в тыл просьбы, чтобы немедленно начали выпуск аналогов Т-34 в Германии. И как в самом конце войны 1-я танковая армия под командованием Катукова продвигалась всего на 4 км в день, чтобы все-таки взять отлично укрепленные Зееловские высоты под Берлином.

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева

На виртуальной выставке "Портреты по скелетам" можно узнать, как по найденной кости древнего человека можно восстановить весь его облик. Метод пластической реконструкции и целую лабораторию для этого создал еще во времена СССР антрополог, археолог и скульптор Михаил Герасимов. Это благодаря ему известно, как выглядели Тамерлан, Иван Грозный и Ярослав Мудрый. Сегодня его метод на вооружении не только у исследователей древности, но и у криминалистов. На выставке покажут, как восстанавливают череп человека по фрагменту, почему начинают с нижней челюсти и почему первоначальный каркас из воска всегда уничтожается.

Выставка "Сад жизни" посвящена биологу-селекционеру Ивану Мичурину. Как он работал электромонтером и ходил на свои первые участки с плодовыми деревьями, как спал только по пять часов в сутки, все время уделяя любимому делу, как получил предложение переехать в США и отказался от него. Здесь можно посмотреть киноочерки, фото советских времен и муляжи плодов, выведенных Мичуриным. А также вспомнить, как в 30-е годы благодаря академику Лысенко боролись с генетиками и как существование хромосом отрицала автор "новой клеточной теории" Лепешинская, утверждавшая, что живые клетки могут зарождаться из сока алоэ и настойки сена.

Государственный музей В.М. Маяковского

14 апреля 1930 года не стало поэта Владимира Маяковского. О его последних днях рассказывает онлайн-презентация, посвященная 90-летию со дня смерти поэта "30 дней. Роковой выстрел. Обратный отсчет". "Машина времени не сработала. Нас не поняли", – говорил плачущий Маяковский после театральной премьеры его "Бани" 16 марта. На следующий день на вечере "Поэты – комсомолу" он сказал: "Читать стихов я больше не буду. Не могу". И ушел со сцены. "Если пролетарий этого не поймет, он просто малограмотен, нужно учиться", – так высказался он на встрече со студентами за пять дней до смерти.

Музейно-выставочный центр "Музей моды"

На своем канале в Яндекс-Дзен музей выпустил целую подборку интересных историй на тему балетной моды. Интернет-пользователи могут узнать о том, что Мария Тальони только в 1832 году впервые начала исполнять балетные па в фатиновой пачке и пуантах, а до этого балет танцевали в обычных платьях с кринолинами и бальных туфельках на небольшом каблучке. Пуанты создали и новую технику танца – на пальцах. Речь пойдет и о том, как министр культуры СССР Екатерина Фурцева просила Майю Плисецкую надеть юбку, назвав ее костюм Кармен "сплошной эротикой". А еще здесь есть истории про многих известных основателей модных направлений – таких как Чарльз Ворт, Луи Виттон, Поль Пуаре.

Музей М.А. Булгакова

На Youtube-канале музея экскурсовод прямо из "нехорошей квартиры" на Большой Садовой рассказывает, как писатель приехал в Москву и поселился во всем известной коммуналке №50. Как сменил сначала множество мест работы – от академии Жуковского до гастролирующей театральной труппы. Как начал писать сразу в десяток советских газет, который сам же потом рекомендовал не читать, а по ночам писал свои первые рассказы и повести. Как коммунальные соседи-пролетарии дали пищу для рассказа "Самогонное озеро" и стали прообразом Шарикова из "Собачьего сердца", а из-за стычки с ними писателю пришлось заплатить штраф за ложный вызов милиции. Экскурсия состоит из двух частей.

Возрастная категория 16+.