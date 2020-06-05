Группа компаний "Кортрос" перенесла IT-инфраструктуру в облако

Москва, 5 июня. Как сообщили в МТС, в облаке функционируют все бизнес-системы и приложения, в том числе программы моделирования зданий на базе BIM-технологий. По данным аналитиков "Метриум", в период самоизоляции продажи "Кортрос" остались на неизменном уровне. В апреле девелопер продал столько же, сколько и в марте 2020 года.

По словам IT-директора группы "Кортрос" Андрея Никитина, в использовании современных цифровых решений компания видит одну из основ для реализации девелоперских проектов на высоком уровне. "Мы используем самые современные подходы в строительстве и комплексном освоении территорий. С помощью облачных сервисов организована работа всех IT-систем за исключением сетевого оборудования филиалов. Мы рады, что компания МТС, которую мы знаем как надежного поставщика телеком-сервисов, стала нашим партнером в части облачных технологий", — отмечает Никитин.

Директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов подчеркивает, что консолидация IT-ресурсов в облаке и централизованное управление ими повышает качество работы и эффективность взаимодействия филиалов группы компаний. "Активно развиваясь на рынке недвижимости, компания реализует проекты как в столице, так и регионах. Так, к примеру, прошлый год стал рекордным для "Кортрос": портфель пополнился сразу двумя новыми проектами в Москве. Облака позволяют компании быстро адаптировать IT-инфраструктуру под новые задачи и оптимизировать процессы", — комментирует Олег Мотовилов.

По данным исследований, 77% рос­сий­ско­го круп­но­го биз­не­са го­товы к пе­рехо­ду на об­лачные тех­но­логии. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%.

Проектные офисы "Кортрос" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. 12 мая группа компаний возобновила работу на всех московских объектах – ЖК Headliner, ЖК iLOVE, ЖК Bauman House. 2 июня 2020 года компания объявила об открытии офисов продаж в Москве.