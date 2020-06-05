Экономический эффект от работы метрологической службы КАЭС составил более 66 млн рублей

ТАСС, 5 июня. В 2019 году специалисты отдела метрологии Калининской АЭС провели без привлечения сторонних организаций поверку и калибровку порядка 32 тыс. средств измерений, применяемых на предприятии. Экономический эффект от их деятельности превысил 66 млн рублей.

Отдел метрологии КАЭС имеет подтвержденную компетентность в выполнении таких работ, что позволяет обслуживать большую часть средств измерений, используемых на атомной станции. Также специалисты осуществляют ремонт эталонов, высокоточных средств измерений и приборов химического контроля, принадлежащих подразделениям предприятия.

Ежедневно на энергоблоках Калининской АЭС проводятся тысячи измерений. Приборы передают данные о состоянии технологических систем, активной зоны, систем безопасности и регулирования, радиационной обстановке на площадке предприятия и в зоне наблюдения. Получаемая информация необходима для контроля параметров технологического процесса производства электроэнергии, обеспечения устойчивой работы оборудования и, как результат, безопасной эксплуатации атомной станции.

"На КАЭС эксплуатируется порядка 81 тыс. единиц средств измерений, 30 тыс. из которых ежегодно поверяют специалисты отдела метрологии. Выданные ими свидетельства о поверке и сертификаты калибровки являются гарантией исправности прибора и достоверности получаемой информации", - отметил начальник отдела метрологии Алексей Тихомиров.

Специалисты отдела обеспечены самым современным оборудованием для проведения широкого спектра измерений, в том числе гигрометром точки росы и анализатором влажности, предназначенным для передачи единицы влажности газов рабочим средствам измерений. Кроме того, на Калининской АЭС используется ряд уникальных эталонов, которыми не обладает даже территориальный центр Росстандарта. Например, эталон единицы виброускорения, предназначенный для поверки и калибровки вибропреобразователей, установленных на основном роторном оборудовании станции.

Все это существенно повышает безопасность эксплуатации АЭС и благодаря высокому профессионализму и компетентности сотрудников сокращает затраты на поверку в сторонних организациях.