Москва, 5 июня. В рамках программы "Большие гастроли-онлайн" стартует неделя зарубежной драматургии. Ж.-Б. Мольер, Бертольт Брехт, Мария Ладо, Гарсиа Лорка, Юджин О'Нил, Фернан Кроммелинк. Собрание пьес драматургов разных стран - в онлайн-туре ежедневных трансляций. На виртуальной гастрольной карте - театры Перми, Владимира, Читы, Астрахани, Самары, Калуги.

Всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн" продолжает свое масштабное интернет-шествие, охватившее Россию совсем недавно, в конце марта 2020 года, и уже собравшее более 18 млн зрителей в течение трансляций 74 спектаклей 54 театров из самых разных, в том числе удаленных, уголков страны.

С 9 по 14 июня публику ждет новая уникальная тематическая неделя - постановки современных режиссеров по пьесам мастеров зарубежной драматургии Европы и Америки.

Сюжет пьесы Брехта, основанный на библейской притче о суде двух матерей, разворачивается как яркий балаган с музыкой Гия Канчели и обернется праведным гласом справедливости (режиссер Евгений Дробышев, "Кавказский меловой круг" театра "Самарская площадь").

Известная комедия Мольера "Тартюф" будет прочитана актуально и неожиданно по-новому (режиссер Николай Гадомский, Забайкальский краевой драматический театр). О любви и человечности напомнит "Очень простая История" молодого современного украинского драматурга Марии Ладо и режиссера из Саратова Олега Белинского (Астраханский драматический театр).

Пермский академический Театр-Театр покажет свою версию "густого" испанского "хоррора" на выживание, развернувшегося в "Доме Бернарды Альбы", буквально в доме соседей родителей Гарсиа Лорки. Текст пьесы поэта выразительно дополнен поэзией Мигеля Эрнандеса, Хуана Рамона Хименеса. Над постановкой работала болгарский режиссер Диана Добрева (главный режиссер Национального театра им. Ивана Вазова в Софии) в дуэте с известным сценографом и художником по костюмам Мирой Калановой (победительницей Askeer Award).

Американская притча о жажде обладания "Любовь под вязами", написанная почти 100 лет назад "отцом" американской классики Юджином О'Нилом, трактована режиссером Львом Шехтманом (США) как "американский готический диптих" (Владимирский академический театр драмы).

Фантастическая и вполне реальная история о "безумной" любви и верности "Великолепный рогоносец" бельгийского драматурга и актера Фернана Кроммелинка раскроет всю неоднозначность семейного трагифарса (режиссер Владимир Хрущев, Калужский областной драматический театр).

Трансляции "Большие гастроли-онлайн" доступны для просмотра любому пользователю интернета в любой точке мира. Бесплатные показы ежедневно проходят на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, YouTube. Также показы идут на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE и в web-каналах федеральных информационных партнеров: ТАСС, Телеканал "Россия-Культура", KudaGo, Культура РФ, МТРК "Мир", интернет-издание Teatral-online.ru, проект "Культурный сезон на ОТР".

Расписание трансляций с 9 по 14 июня:

9 июня 19:00 - "Тартюф" по пьесе французского комедиографа Ж.-Б. Мольера, режиссер-постановщик и автор художественного оформления Николай Гадомский, Забайкальский краевой драматический театр (г. Чита) / 12+ / 2 часа 15 минут.

10 июня 19:00 - "Кавказский меловой круг" по пьесе Бертольта Брехта, основанной на библейской ветхозаветной притче о суде царя Соломона, режиссер Евгений Дробышев, музыка Гия Канчели, Театр "Самарская площадь" (г. Самара) / 16+ / 2 часа 17 минут.

11 июня 19:00 - "Очень простая История" по пьесе украинского драматурга Марии Ладо, режиссер-постановщик Олег Белинский, Астраханский драматический театр / 12+ / 1 час 47 минут.

12 июня 19:00 - "Дом Бернарды Альбы" по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки, режиссер-постановщик Диана Добрева (г. София, Болгария), Пермский академический Театр-Театр / 16+ / 2 часа 2 минуты.

13 июня 19:00 - "Любовь под вязами" по пьесе американского драматурга Юджина О'Нила, режиссер-постановщик Лев Шехтман (США), Владимирский академический театр драмы / 16+ / 2 часа 23 минуты.

14 июня 19:00 - "Великолепный рогоносец" по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка, режиссер-постановщик Владимир Хрущев, Калужский областной драматический театр / 18+ / 1 час 58 минут.

"Большие гастроли-онлайн" - уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

За период с 26 марта по 3 июня 2020 года было показано 74 спектакля 54 театров, расположенных в 39 городах, относящихся к 38 регионам, в том числе соседних стран – Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь.

Любой театр может подать заявку по форме на сайте БольшиеГастроли.РФ и оказаться в программе.

На базе программы "Большие гастроли-онлайн" 20 апреля был запущен всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков. Прием заявок на I этап открыт до 30 июня на сайте. Жюри возглавляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Разыгрывается денежный приз, конкурс продлится до 20 декабря.

Способы подключения к трансляции:

1. Соцсети "Большие гастроли": ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

2. YouTube-канал "Большие гастроли".

3. На сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE.

Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Информационный партнер — Телеканал "Россия-Культура".

Официальный информационный партнер — Межгосударственная телерадиокомпания "Мир".

Партнеры: Культура.РФ, КudaGo, проект "Культурный сезон на ОТР", интернет-издание Teatral-online.ru.