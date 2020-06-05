В рамках акции #МыВместе россияне пожертвовали более 1,7 млрд рублей

Москва, 5 июня. В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, организованной Общероссийским народным фронтом, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтерами Конституции" при содействии Фонда Росконгресс, 27 марта был объявлен сбор пожертвований для поддержки нуждающихся в условиях пандемии. Средства продолжают приниматься на расчетный счет Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". К сегодняшнему дню собран 1 728 808 979 рублей.

Свою заработную плату в фонд акции #МыВместе перечислили сотрудники 191 организации и филиалов по всей России. Подобных переводов поступило на сумму 167 309 257 рублей. Денежные средства пожертвовали представители таких компаний, как ОАО "РЖД", ПАО "Россети" и "Интер РАО", госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", АО "АТЭК", АО "ТГЭС". Помимо этого, присоединились работники ЦИК РФ и избирательных комиссий регионов России, акционерного общества "АСКОН" и Всероссийского теплотехнического института.

Самую большую сумму пожертвовали сотрудники Госкорпорации "Росатом" совместно с дочерними компаниями – 155 260 533 рубля. Сотрудники Группы компаний "АСКОН" приняли решение перечислить в адрес фонда акции часть своего заработка за апрель и май – 374 000 рублей.

На эти деньги волонтеры приобретают продуктовые наборы для передачи нуждающимся пожилым людям и маломобильным гражданам. Кроме того, пожертвования идут на помощь медицинскому персоналу, медицинским организациям и учреждениям социального обслуживания, закупку средств индивидуальной защиты для волонтеров и медработников, а также на материалы для обеспечения бесперебойной деятельности волонтерских штабов.

Фонд Росконгресс уделяет большое внимание социальным и благотворительным инициативам и объединяет социальные инициативы в новых форматах. Помимо запуска круглосуточной общероссийской горячей линии #МыВместе, фонд активно помогает врачам и другим медицинским работникам, находящимся сегодня в непростых условиях борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. На ресурсах Фонда Росконгресс и его партнеров регулярно устраиваются благотворительные концерты. Помимо этого, фонд поддерживает Санкт-Петербургский Детский хоспис и продолжает выделять часть средств для оказания финансовой помощи учреждению, оказавшемуся в тяжелой экономической ситуации.

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