Алексей Текслер обозначил приоритеты по расселению аварийного жилфонда

ТАСС, 5 июня. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил главам муниципалитетов приоритетные задачи по расселению аварийного жилого фонда.

"Расселение аварийного жилья – важная социальная тема. Мы ей уделяем особое внимание. В рамках нацпроекта, который стартовал в прошлом году, мы планируем расселить аварийный жилищный фонд, который был признан таковым до 1 января 2017 года. Это 188 тыс. кв. м, где проживают почти 10,5 тыс. человек. Мы поставили перед собой задачу – наиболее проблемные дома, признанные аварийными и после 2017 года, расселять в дополнение к планам по национальному проекту", – подчеркнул он в ходе ВКС-совещания по вопросам ликвидации аварийного жилья.

Как уточнили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, в 2020 году на Южном Урале на эти цели будет направлено 1,9 млрд рублей. Кроме того, в этом году в дополнение уже к выделенным средствам на расселение Фонд содействия реформированию ЖКХ досрочно одобрил заявку Челябинской области на предоставление финансовой поддержки, которая планировалась к получению в 2021 году, и направил в регион дополнительные 454 млн рублей. Уже в этом году муниципалитеты должны заключить контракты, которые планировались на следующий год.

"Национальным проектом "Жилье и городская среда" для региона определен показатель в 188 тыс. кв. м аварийного жилья, которые должны быть расселены до 2025 года. Но сегодня на совещании Алексей Текслер поставил задачу областному минстрою выполнить эту задачу к 31 декабря 2023 года. На Южном Урале уже в течение нескольких лет подряд опережающими темпами расселяют аварийный жилищный фонд", - сказано в сообщении.

"Мы целенаправленно каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилфонда. Это дает результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года на сегодняшний день уже достигнут, мы движемся дальше, решая проблемы людей", – обозначил Текслер.

По решению губернатора эта работа будет продолжена, регион уже направил заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой согласовать план ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и перенести средства с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы, что позволит завершить реализацию нацпроекта опережающим темпом.

"В ходе совещания Алексей Текслер поставил главам муниципалитетов задачу инвестировать в строительную отрасль и строить дома для переселенцев, а также приобретать квартиры на первичном рынке", - сообщают в управлении.

Ранее на встрече с членами Совета Федерации глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что правительство России будет поощрять регионы, которые расселяют аварийное жилье за счет внебюджетных источников. "Что касается расселения аварийного жилья за средства федерального бюджета, это прямая задача, которую должны выполнить все регионы, поощрять за это нецелесообразно. Поощрять будем тех, кто как можно больше будет расселять за счет внебюджетных источников. Вот эти субъекты точно будут поощряться", - отметил министр.

По словам замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, часто программы по расселению аварийного жилья не выполняются в срок из-за неправильно выстроенного подготовительного этапа. "Прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные - и по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там проживают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участниками программы", - отметил Егоров.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.