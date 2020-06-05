Число мест в детских лагерях в Свердловской области сократится на 20% из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области сократят объем мест в летних детских лагерях на 20% до 4 тыс. в связи с ситуацией с пандемией. Об этом сообщил на площадке "Уралроспромэко" на панельной дискуссии уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Сегодня система организованного отдыха, наверное, - эта та ниша, в которую обязательно нужно попадать и использовать - <...> родители, не бойтесь [ситуации с пандемией], отправляйте [детей в оздоровительные лагеря]. Сегодня органами государственной исполнительной власти созданы все условия безопасности в этих формах организованного отдыха. Но я хочу обратить ваше внимание, что, в силу сложившихся обстоятельств, мы с вами четко можем говорить о том, что так или иначе объемы, структура организованного детского отдыха сегодня будут изменены. По Свердловской области <...> из 500 тыс. детей, отдохнувших в 2019 году, мы сможем оздоровить организованно только 400 тыс.", - сказал он.

Доктор экономических и медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев отметил, что дети будут проходить тестирование на коронавирус как до лагеря, так и во время пребывания там. "Тестов достаточно, система подготовлена. И там [в лагере] общение детей гораздо безопаснее, чем сегодня их прогулки на улице со сверстниками", - добавил он. Психолог, кандидат медицинских наук Олег Белый также сказал, что как детям, так и родителям необходим отдых друг от друга после дистанционного обучения школьников.

В Свердловской области 6 930 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 997 из заболевших выздоровели, 37 умерли. Сейчас состояние 71 госпитализированного оценивается медиками как тяжелое, 68 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ.