Третья дискуссия форума ArtSpace пройдет 8 июня

Москва, 8 июня. Прямой эфир третьего выпуска проекта ArtSpace, где всемирно известные артисты и руководители театров обсудят тему "Почему не работают социальные лифты: как молодому артисту сделать карьеру", состоится 8 июня в 17:00 (по московскому времени).

К дискуссии приглашены:

Елена Стихина - обладательница приза зрительских симпатий и специальной премии Culturarte Prize конкурса Operalia, солистка Мариинского театра и Приморской сцены Мариинского театра; Дмитрий Вдовин - российский оперный деятель и вокальный педагог.

Художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России; Ильмар Альмухаметов - башкирский театральный режиссер и постановщик.

Генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета; Лариса Дядькова - народная артистка России, солистка Мариинского театра и художественный руководитель оперной труппы в Приморском филиале Мариинского театра.

Модератор встречи - Екатерина Гринчевская.

Несмотря на невероятную востребованность в мире, Ильдар Абдразаков много времени уделяет системной поддержке молодых оперных певцов и их продвижению. Никто не станет оспаривать, что русские оперные голоса уже многие годы держат первенство на мировой культурной сцене, вместе с тем, очевидно, что процесс утечки кадров продолжается. Для решения этой долгосрочной задачи и был основан Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова. Но пандемия нарушила планы многих театров и культурных институций, и молодые таланты, которые только начинают свой профессиональный путь, оказались в наиболее уязвимом положении. Какая система мер по поддержке талантливых артистов существует, почему не работают социальные лифты, и как молодому артисту сделать карьеру в эпоху перемен, в третьем выпуске проекта Ильдар Абдразаков обсудит вместе со своими коллегами артистами и директорами театров.

В этом году главная тема форума: "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?".

Командой фонда запланированы 12 еженедельных встреч, которые проходят с 25 мая по 3 августа.

Цель форума ArtSpace - обсуждать и совместными усилиями искать пути решения проблем и вопросов, актуальных для российской и мировой культурной общественности. В числе гостей форума приглашены известные артисты, музыканты, менеджеры, дирижеры и представители власти. Первые встречи "Музыканты на удаленке" и "Мир искусства на самоизоляции: выход есть!" вызвали большой зрительский интерес. В дружеских дискуссиях уже приняли участие Ильдар и Марика Абдразаковы, Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Максим Венгеров, Александр Сладковский, Ян Яновский, Максим Берин и Юлиан Макаров.

Форум транслируется на YouTube-канале IAFoundation, а дискуссии проходят в режиме видеоконференции. В дискуссиях может принять участие любой желающий, самые интересные вопросы в чате видеоконференции будут заданы артистам.

Генеральный информационный партнер проекта ArtSpace - агентство ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач - культурный диалог российского и мирового музыкального сообщества с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах страны.

Возрастная категория 12+.