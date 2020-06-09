В АО "Уралэлектромедь" освоили эффективный способ чистки электролизных ванн

ТАСС, 9 июня. В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Верхняя Пышма, Свердловская область) практически на треть сократили длительность чистки и ремонта электролизных ванн в цехе электролиза меди (ЦЭМ), работающего по безосновной технологии. Как рассказали в пресс-службе УГМК, такого результата удалось достичь за счет предварительной крупноузловой сборки циркуляционных труб и использования современных уборочных аппаратов. Мероприятие выполнено в рамках развития бизнес-системы предприятия, сказано в пресс-релизе.

"Внедрение новой схемы позволит снизить операционные, временные и иные издержки, неизбежные при выполнении данных работ, повысить коэффициент использования оборудования и общую эффективность работы цеха", - отметил начальник цеха электролиза меди Сергей Огорелышев.

Как пояснили в ЦЭМ, полимербетонные ванны необходимо периодически очищать от осадка, образующегося в процессе циркуляции электролита, проводить ревизию запорной арматуры, замену циркуляционных труб и ремонт ванн. Для оптимизации этого длительного и трудоемкого процесса была предложена новая схема выполнения работ.

Сначала производится комплексная крупноузловая сборка новых циркуляционных труб (устанавливаются вместо отработанных) – они проклеиваются между собой и собираются в трубную разводку с мембранными клапанами. После чего из серии, состоящей из 28 ванн, сливается электролит, выполняется демонтаж отработанных труб, стенки ванн очищаются от осадка с помощью аппарата высокого давления KARCHER. Комплекс мероприятий завершается установкой предварительно собранных труб и восстановлением поверхности ванн ремонтными составами.

В результате если раньше на чистку и ремонт ванн требовалась как минимум неделя, то сейчас процесс занимает чуть более четырех суток. По расчетам, простой серий ванн сократится на 30%, с 60 до 42 дней в год.

"Новый способ очистки и ремонта ванн впервые применен на первой очереди безосновного отделения цеха электролиза меди. Для выбора наилучшего варианта изучался и анализировался опыт других компаний, в том числе зарубежных. Всего на текущий год запланировано девять чисток с комплексной ревизией запорной арматуры, заменой труб и восстановлением поверхности ванн. На данный момент пять серий ванн уже очищены от осадка", - сказано в сообщении холдинга.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.