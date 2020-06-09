Стали известны 80 финалистов конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team

Москва, 9 июня. Роскультцентр и Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс подвели итоги первого Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. В финал вышли 80 проектов из 36 субъектов РФ. К участию были приглашены творческие молодые люди и специалисты, занятые в культурных и креативных индустриях, в возрасте от 20 до 35 лет.

Авторы 80 отобранных экспертным жюри проектов примут участие в двухдневном очном образовательном интенсиве в Москве, а также получат возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам на фестивале "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week), проведение которого запланировано в парке Горького в сентябре этого года. Авторы 20 проектов-победителей примут участие в конкурсе на получение гранта молодежного форума "Таврида".

Проекты участников оценивал экспертный совет жюри, в состав которого входят более 30 представителей культурных и креативных индустрий, бизнеса и органов государственной власти. В их числе:

- Николай Палажченко (Спайдер), продюсер и куратор художественных проектов – председатель совета жюри;

- Татьяна Мрдуляш, заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи;

- Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум;

- Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина;

- Антон Белов, генеральный директор Музея современного искусства "Гараж";

- Роман Карманов, первый заместитель генерального директора АО "ИД "Комсомольская правда";

- Виктор Майклсон, управляющий партнер Группы "Коммуникатор";

- Владислав Блюменкранц, продюсер, основатель ивент-агентства;

- Миша Most, художник-граффитист.

Лидерами по числу финалистов стали следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области, Республика Татарстан и Пермский край.

Наибольшее количество финалистов было выявлено в номинации "Событийный менеджмент" – 24 участника, затем следуют: "Креативная локация" – 18, "Образование и искусство" – 18, "Digital в искусстве" – 12 и "Туризм" – 8.

Особое внимание жюри привлекли работы:

1. Создание центра современного молодежного творчества "КАМЕНКА|ART" на базе одноименного культурного пространства в г. Красноярске. Деятельность центра подразумевает:

- Постановку спектаклей, концертов и перформансов "с нуля" и их демонстрацию;

- Запись песен и саунд-продюсирование, производство телепередач, медиаконтента и кинопродукции;

- Коллаборации представителей различных арт-направлений;

- Открытие центра грантовой поддержки креативных проектов.

2. Модульный "Мой кинотеатр" в Санкт-Петербурге. Идея предполагает использование морских контейнеров в качестве кинотеатров, баров, коворкингов или иного вида креативных пространств на малое количество мест – до 10 человек.

3. Проект по использованию ношеной одежды "Фешен Юродивый" из Хабаровска, предполагающий перепродажу вещей без участия продавцов, а также организацию тематических событий (фотоссесии, показы перешитой одежды, установка ящиков для сбора вещей и т. д.).

4. Кинопроекты Franema и "Лидер киноклуба" от авторов из г. Калининграда, которые включают профильные образовательные программы и создание творческих локаций для съемок и коллабораций.

5. Школа предпринимательства для детей и подростков Delo в Перми. Создатели делают акцент на концепции наставничества и организуют практико-ориентированные лекции и интенсивы, благодаря которым юные слушатели находят первых партнеров и заказчиков.

6. KzGallery – виртуальная галерея современного искусства от авторов из Санкт-Петербурга. Виртуальные копии, сделанные с реальных работ художников, помещаются в выдуманные локации (заброшенные атриумы, фантастические пейзажи и т. д.). Экспозиция доступна только для индивидуального просмотра: на компьютере, ноутбуке, смартфоне или в VR-шлеме.

7. Современный "Гид по интересным местам" от креативного агентства из Казани. Помимо стандартных туристических маршрутов, путеводитель содержит подборки кафе, панорам для селфи, различные мифы и интересные факты о городе, а вместо фотографий достопримечательностей использованы авторские иллюстрации. Участники реализовали проект в родном городе и сейчас намерены расширить его географию.

Ознакомиться с проектами всех финалистов можно на официальном сайте Art Team. Уже в июне ресурс станет образовательной платформой, где запустится бесплатный онлайн-интенсив, нацеленный на обучение авторов творческих проектов и повышение уровня их управленческих навыков.

"Среди проектов финалистов мы отметили интересные нестандартные идеи, а также творческие инициативы, которые уже реализуются, но локально, в узком формате – все они, на наш взгляд, обладают высоким потенциалом. Разработанная нами программа для авторов креативных проектов и молодых талантливых людей, заинтересованных в развитии в данной сфере, к созданию которой мы привлекли лидеров творческой и бизнес-сферы, позволит участникам не только получить инструменты для реализации своих идей, но и даст навыки, которые позволят им развиваться в любой профессиональной сфере", – говорит директор Роскультцентра Марина Абрамова.

"Наша цель – помочь молодым талантам сформировать устойчивое будущее. Мы обязаны стать тем самым мостом между великими умами нашего времени – философами, социологами, дизайнерами, архитекторами, художниками, писателями и лидерами мнений – и многообещающими представителями нового поколения. Организовывая выставки, дискуссии и премии, мы открываем возможности для развития нетривиального мышления и креативности. Поддержка восходящих талантов тем более важна, что именно таким образом можно увлечь молодых людей свежими современными идеями, на основе которых они впоследствии создадут свое прекрасное будущее. Уверена, что конкурс Art Team, фестиваль Russian Creativity Week и другие проекты, которые мы реализуем совместно с Роскультцентром, станут инкубаторами и плодородной почвой для инновационных идей и креативных разработок. В рамках конкурса Art Team Фонд Инносоциум инициировал отдельную номинацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы проектов "Ленинград. Точка возврата" и "Межвузовский литературный бал" присоединятся к числу тех, кто будет участвовать в "Российской креативной неделе", и войдут в кадровый резерв", – рассказывает заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

"Я всегда верила в творческий потенциал нашей молодежи. Россия богата талантами, и вся деятельность Центра кинофестивалей и международных программ направлена на поиск и продвижение способной, креативной молодежи, создание и реализацию новых интересных и инновационных проектов в области культуры. Финалисты проекта Art Team, безусловно, талантливы. Проект предоставляет им уникальную возможность открыть новую страницу в их творческой жизни, внести свой вклад в развитие культуры и креативной индустрии не только в масштабах нашей страны, но и на международном уровне. Проект Art Team зажигает новые звезды, и я от души желаю финалистам успеха, творческого самосовершенствования и новых интересных проектов", – говорит Татьяна Шумова, директор АНО "Центр кинофестивалей и международных программ".

Цель проекта Art Team – содействие реализации перспективных социально значимых проектов в сфере креативных индустрий, создание условий для профессиональной реализации творческой молодежи посредством обучения управленческим навыкам и инструментам вывода на рынок творческих проектов, имеющих экономический потенциал.

Проект Art Team организован совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов .

Возрастная категория 12+.