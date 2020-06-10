Мировые эксперты обсудят революцию в сфере коммуникаций на онлайн-дискуссиях Росконгресса

Москва, 10 июня /Росконгресс/- Фонд Росконгресс, Российский квантовый центр и Госкорпорация "Росатом" анонсируют вторую международную онлайн-дискуссию в рамках цикла "Квант будущего". Проект включает открытые сессии, посвященные квантовым вычислениям и созданию квантового компьютера, квантовым коммуникациям и абсолютно защищенной передаче данных, применению квантовых технологий в медицине для увеличения продолжительности и качества жизни, а также основным участникам квантовой гонки.

Дискуссия "Квантовые коммуникации: абсолютно защищенное будущее" состоится 11 июня в 17:00 по московскому времени на сайте Фонда Росконгресс, а также на YouTube-канале и на Facebook-странице Фонда. Модератором выступит Руслан Юнусов, руководитель проекта Росатома по созданию квантового компьютера в России, директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС".

"Квантовый компьютер иногда называют информационной бомбой XXI века. Почему? Наши классические системы шифрования общедоступны, они посильны для квантового компьютера – это означает риск не только украсть ваши деньги, но в будущем и украсть, например, ваше здоровье: взломать управление кардиостимулятором или иными приборами. У квантового компьютера, как у медали, есть две стороны: это не только преимущество новых материалов, логистики, оптимизации, но и сопутствующие риски. Одно из возможных решений – это квантовая криптография. Если квантовый компьютер выступает в роли меча, то квантовая криптография – это "щит", в основе которого фундаментальные физические закон. – сообщил Юнусов. – В России ведущие банки, например, Газпромбанк и Сбербанк, уже тестируют такие линии связи, их ключевые клиенты будут защищены квантовым шифрованием в пределах пяти лет. Также в первой российской сети квантовых коммуникаций с 2019 года участвует Ростелеком, а РЖД недавно запустили программу по развитию квантовых коммуникаций в рамках реализации Дорожной карты".

В дискуссии планируют принять участие:

Артур Экерт – один из пионеров в области квантовых коммуникаций, профессор квантовой физики математического института Oxford University, директор центра квантовых технологий при национальном университете Сингапура;

– один из пионеров в области квантовых коммуникаций, профессор квантовой физики математического института Oxford University, директор центра квантовых технологий при национальном университете Сингапура; Урбуши Синха – одна из идеологов запуска квантовой программы в Индии с бюджетом $1,12 млрд., профессор Raman Research Institute (RRI), Индия;

– одна из идеологов запуска квантовой программы в Индии с бюджетом $1,12 млрд., профессор Raman Research Institute (RRI), Индия; Фейху Сю – профессор Научно-технического университета Китая (USTC), участвовал в первом в мире взломе коммерческой системы распределения ключей, в 2019 году вошел в топ инноваторов до 35 лет по версии MIT Technology Review, сейчас состоит в команде профессора Jianwei Pan, ведущего специалиста в области квантовых коммуникаций;

– профессор Научно-технического университета Китая (USTC), участвовал в первом в мире взломе коммерческой системы распределения ключей, в 2019 году вошел в топ инноваторов до 35 лет по версии MIT Technology Review, сейчас состоит в команде профессора Jianwei Pan, ведущего специалиста в области квантовых коммуникаций; Алексей Федоров – руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" в Российском квантовом центре, основатель и руководитель проекта QApp – решения для постквантовой безопасности;

– руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" в Российском квантовом центре, основатель и руководитель проекта QApp – решения для постквантовой безопасности; Грегори Риборди – генеральный директор компании ID Quantique;

– генеральный директор компании ID Quantique; Артур Глейм – начальник департамента квантовых коммуникаций ОАО "РЖД".

Серию онлайн-встреч поддерживают МКР-медиа и бизнес-инициатива Friends For Leadership в партнерстве с PGBgroup2.0 и научно-популярным изданием N+1.

Последующие встречи запланированы на 18 и 25 июня. Темы дискуссий: "Могут ли квантовые технологии увеличить продолжительность и качество жизни?" и "Рынки квантовых технологий: кто в них инвестирует и зачем" соответственно. Список приглашенных спикеров этих дискуссий обновляется и будет объявлен позже на странице мероприятия на сайте Фонда Росконгресс и в разделе "Новости" на сайте РКЦ.

Первая встреча "Квантовые вычисления: ответы на глобальные вызовы" состоялась 4 июня. Участники обсудили глобальные вызовы, на которые сможет дать ответ квантовый компьютер. Спикерами этой дискуссии стали: Екатерина Солнцева – директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом"; Урбуши Синха – одна из идеологов запуска квантовой программы в Индии; Борис Альтшулер – ведущий консультант по квантовым технологиям корпорации Google; Джанфранко Басти – профессор философии и науки Латеранского университета; Федор Лукьянов – директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике". Саммари сессии можно прочитать на сайте Фонда Росконгресс в разделе "Аналитика".

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