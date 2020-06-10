Алтайский университет улучшил позиции в мировом рейтинге QS World University Rankings 2021

ТАСС, 10 июня. Опорный Алтайский государственный университет (Алт ГУ) занял в глобальном рейтинге университетов QS World University Rankings 2021 571-580 позицию, значительно улучшив свои показатели - впервые университет фигурировал в этом рейтинге в 2011 году с позицией 700+, второй раз – в 2018 году с позицией 601-650. Как отметил в этой связи ректор АлтГУ Сергей Бочаров, стратегия вуза направлена на качественные изменения в его работе.

"Стратегия развития Алтайского государственного университета как опорного вуза России и региона ориентирована на качественные изменения, и вхождение в рейтинг QS World University Rankings 2021 отражает существенный рост конкурентоспособности АлтГУ на мировом уровне", - приводит слова Бочарова пресс-служба университета.

Вхождение в мировой список рейтинга QS объясняется, в частности, значительным ростом в последние годы научной продуктивности АлтГУ. За последние пять лет ученые университета опубликовали девять статей в топ-3 научных журналов планеты: четыре статьи – в журнале Nature, три – в Science, две – в Science Advances. Это существенно повысило международную цитируемость научных исследований университета и значительно увеличило узнаваемость вуза в академической среде. В результате академическая репутация АлтГУ за период 2018-2020 увеличилась двукратно, отметили в пресс-службе.

"Таким образом, в текущем году университет показал наилучшую "форму" за все годы. <…> Своим появлением в рейтинге АлтГУ обязан, в первую очередь, системной работе, которую он ведет в направлении развития международного сотрудничества и интернационализации своих образовательных программ. По количеству иностранных студентов АлтГУ входит в топ-400 вузов мира и занимает 367 строчку рейтинга. В университете реализуется 33 совместных образовательных программы с зарубежными вузами и обучается около 1,5 тысяч иностранных студентов",- говорится в сообщении пресс-службы.

Список лучших вузов планеты по версии одного из самых авторитетных и признанных в мировом академическом сообществе глобальных рейтингов QS World University Rankings 2021 был опубликован в понедельник. Всего в рейтинг вошли 1002 лучших университета мира, в том числе 28 российских университетов. АлтГУ вошел в топ-20 ведущих вузов России.