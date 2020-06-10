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Команда главы Пермского края готовит манифест об общественном согласии

Дмитрий Махонин призвал все политические и общественные силы Прикамья присоединиться к документу ради разумного решения проблем, стоящих перед регионом

ТАСС, 10 июня. Команда главы Пермского края Дмитрия Махонина готовит манифест об общественном согласии. Об этом Махонин рассказал в понедельник в интервью "Российской газете".

Отвечая на вопрос, какие идеи глава края хотел бы реализовать в ближайшее время, он сказал, что думает, как наладить эффективную работу, быстрее преодолеть последствия пандемии и двигаться вперед.

"Хочу предложить всем политическим, общественным силам, всем организациям края присоединиться к Манифесту об общественном согласии. Этот документ сейчас готовит моя команда. Он нужен нам всем, чтобы преодолеть кризис, уйти от бессмысленного политического противоборства, найти разумные решения проблем, стоящих перед жителями края. Я уверен, что каждой политической партии, всем общественным и другим организациям найдется место в этой большой работе", - рассказал он в интервью.

Говоря о своем предложении создать Центр управления будущим в Пермском крае, Махонин отметил, что на базе уникального Пермского научно-образовательного центра (сегодня таких в стране всего пять) уже собираются эксперты, которые сконструируют план развития края на ближайшие 10-20 лет.

"В каждой из отраслей региональной экономики, в жизни края есть специалисты, управленцы, которые являются его стержнем, вот они и должны определять будущее, они и выступят в роли экспертов", - сказал он.

Махонин бал назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года. 8 февраля он принял на себя исполнение обязанностей председателя правительства Пермского края.

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