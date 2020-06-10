Андрей Трубецкой: городское поселение Белый Яр будет развиваться комплексно

ТАСС, 10 июня. Реализация всех этапов плана комплексного развития городского поселения Белый Яр в Сургутском районе ХМАО будет идти в срок и с соблюдением установленных параметров и источников финансирования. Об этом заявил в среду в ходе рабочей поездки в населенный пункт глава района Андрей Трубецкой.

Район Гидронамыв

Одна из крупнейших в Ханты-Мансийском автономном округе строек ведется сейчас в районе Гидронамыв городского поселения Белый Яр. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" здесь строится автодорога протяженностью более 2,5 км с необходимой инфраструктурой – освещением, тротуарами, газонами. Стоимость объекта почти 494 млн рублей, финансируется он в основном из федерального бюджета. Одновременно здесь создается комплекс инженерных сооружений, цена контракта почти 131 млн рублей, в том числе средства бюджета ХМАО составляют свыше 96 млн, бюджета района - более 34,5 млн рублей.

"Большая часть строительства дороги финансируется из федерального бюджета. Обязательным условием для получения федерального финансирования является ввод не менее 25 тыс. кв. м жилья на этой территории. Поэтому нам нужны здесь инженерные сети, которые будут возведены по контракту до 30 ноября 2020 года, срок завершения строительства автомобильной дороги по контракту - 30 октября 2021 года. Не сомневаемся, что дороги в этом районе получим в срок. Подрядчик идет с опережением, и если решим инженерные проблемы, то закончим в этом году", - рассказал Трубецкой журналистам.

Объекты ЖКХ

Также в Белом Яре идет капремонт центрального теплопункта (ЦТП) №6 с заменой оборудования. Объект был введен в эксплуатацию в 1990 году. С тех пор 30 лет капитальный ремонт не проводился, хотя нормативный срок службы котельной составляет 20 лет. Стоимость мероприятий на этом объекте по результатам торгов составила более 15,8 млн рублей, срок завершения – 31 августа 2020 года.

Также в поселке ведется капремонт магистральной сети с заменой 312 м трубопровода, стоимость работ по результату торгов составила 8,5 млн рублей. Объект был введен в эксплуатацию в 1985 году, и за 35 лет, при 25-летнем нормативном сроке службы, капитального ремонта не было.

"На подготовку к осенне-зимнему периоду в этом году выделяем 480 млн рублей, в том числе в Белом Яре 70 млн. Вообще, надо отметить, что сети сильно изношены, поэтому два года в районе мы вообще не проводим латочный ремонт, а меняем целыми улицами", - рассказал Трубецкой.

Общественные пространства

В городском поселении ведется благоустройство общественных пространств. Самым масштабным здесь является строительство многофункциональной спортивной площадки по улице Есенина, 37. Стоимость объекта по контракту составляет более 18,5 млн рублей, его обустройство финансируется из районного бюджета.

"В этом году на благоустройство в районе предусмотрено 165 млн рублей. В городском поселении Белый Яр построим четыре детские площадки. А всего у нас в районе предусмотрено благоустроить 29 объектов на общую сумму более 200 млн рублей", - рассказал Трубецкой, добавив, что все объекты согласованы с жителями. "Без их участия, без этапа публичных обсуждений, без одобрения совета депутатов заявки мы не рассматриваем и не принимаем", - констатировал Трубецкой.

Объекты образования

На ремонт объектов образования в поселениях района только в этом году из бюджета МО выделяется 150 млн рублей. "Речь идет о 72 объектах текущего ремонта, девять капитального, в том числе четырех на территории Белого Яра. Проверили исполнение, сомнений не вызывает, что все будет сделано качественно и в срок", - рассказал глава муниципального образования.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.