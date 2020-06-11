ТАСС в День России покажет исторический спектакль "Стена"

Москва, 11 июня. Программа "Большие гастроли-онлайн" при поддержке ТАСС отметит День России спектаклем-реставрацией исторической хроники, постановкой о мужестве и самоотверженности русского народа.

12 июня в 15.00 в программе "Большие гастроли-онлайн" — спектакль "Стена" по одноименному роману Владимира Мединского в постановке Приморского академического краевого драматического театра (Владивосток).

Смотрите в соцсетях ТАСС (во "Вконтакте", Facebook и YouTube) видеоверсию спектакля, снятую Киностудией имени Горького.

Масштабное историко-приключенческое полотно, действие которого происходит в России, в Смутное время, с его стихийными бедствиями, интервенцией, тяжелейшим государственным, политическим и экономическим кризисом, рассказывает о героической обороне Смоленской крепости в 1609-1611 годах.

История обороны города показана через призму исторического детектива, так что сценическое действо захватывает зрителя с первых же минут, ярчайшие страницы истории окутаны великолепной сюжетностью. Война, вплетенная в интригу предательства, яркие, чистые характеры героев, трогательная любовь – все это вызывает многоплановый зрительский интерес. Детективная составляющая постановки приковывает к себе хитросплетением острой интриги. Историческая же точность вызывает желание узнать больше о тех смутных, но ярких временах и о героях тех дней.

Древняя крепостная стена - это не только кладка и кирпичи, Стена - это весь город, его люди и наша великая страна, вынесшая за свою долгую историю несметные испытания.

В 2017 году на основе театральной постановки был снят первый отечественный стереоскопический (3D) фильм (производство телекомпании "АГА" киностудии им. М.Горького)

Автор романа "Стена" - Владимир Мединский

Режиссер-постановщик спектакля - Ефим Звеняцкий, народный артист РФ

Режиссер - Андрей Лапиков

Художник - Владимир Колтунов, лауреат премии "Золотая маска" (Москва)

Художник по костюмам - Андрей Климов (Москва)

Художник по свету - Сергей Скорнецкий, лауреат премии "Золотая маска" (Москва)

Музыкальный руководитель - Вячеслав Стародубцев (Москва)

Хормейстер - Тамара Данцигер-Дельсаль (Москва)

Балетмейстер - Надежда Дроздова

Пластика, сценическое движение - Алексей Потапов (Москва)

Музыкальное оформление - Павел Шостак

Компьютерная графика, видео - Александр Рудаков

Аранжировщик - Алексей Мяготин

Постановка боев - Евгений Горенко, заслуженный артист РФ

Консультант по рукопашному бою - Андрей Салматов

Оружие - Алексей Свидрицкий (Новосибирск)

Военно-исторический консультант – Андрей Боднарь

Режиссер киноверсии и оператор-постановщик – Александр Мелкумов

Операторы - Анатолий Петров, Александр Мелкумов Мл.

Звукооператор - Иван Геранчев

Продюсеры - Алексей Кучеренко, Михаил Ашумов

Действующие лица и исполнители:

Сказитель, он же Дмитрий Колдырев, бывший воевода Смоленска – Народный артист России Владимир Сергияков

Летописец, он же архиепископ Смоленский – Заслуженный артист России Александр Запорожец

Шеин, смоленский воевода – Денис Неделько

Григорий, сын Колдырева – Валентин Запорожец

Катерина, племянница Шеина – Валерия Запорожец (Брюханова)

Андрей Дедюшин, жених Катерины – Дмитрий Самотолкин

Сигизмунд, польский король – Народный артист России Александр Славский

Новодворский, кавалер мальтийского ордена – Михаил Марченко

Вейер, полковник – Заслуженный артист России Евгений Горенко

Луазо, инженер-взрывотехник – Владислав Яскин

Татарин – Сергей Литвиненко

Варвара, молодая вдова – Марина Волкова

Фриц Майер, друг Григория – Леонид Смагин

Зобов – Заслуженный артист России Николай Тимошенко

Логачев Лаврентий Павлинович – Заслуженный артист России Евгений Вейгель

Отец Лукиан – Сергей Коврижиных

Евдокия, жена Шеина – Наталья Крюкова

Егорка, юродивый – Константин Суворин

Клим, подручный Зобова – Александр Белоконь

Безобразов, начальник артиллерии – Борис Белебезьев

Незнакомец – Заслуженный артист России Сергей Миллер

Ксёндз – Сергей Симоненко

Массовые сцены – Заслуженная артистка России Ирина Лыткина, Заслуженная артистка России Наталья Музыковская, Александра Аубекерова, Людмила Дмитриева, Ирина Кулешова, Наталья Кульчихина (Славская), Яна Мялк, Ольга Налитова, Олеся Перевощикова, Наталья Овчинникова, Полина Пугачева, Виктория Романенко (Марченко), Елена Санина, Жанна Стрелкова, Мария Федюченко.

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2016 года.

Премьера видеоверсии состоялась 15 сентября 2017 года.

Продолжительность спектакля 2 часа 7 минут. 12+

Правообладатель - Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького"

Производство — Кинокомпания "АГА" по заказу Филиал "Научно-исследовательский кинофотоинститут" киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького

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"Большие гастроли-онлайн" — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

Спектакли "Больших гастролей-онлайн" на данный момент смогли увидеть уже более 19 миллионов интернет-зрителей. За период с 26 марта по 8 июня 2020 года было показано 78 спектаклей 56 театров, расположенных в 40 городах, относящихся к 39 регионам, в том числе соседних стран – Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь.

Любой театр может подать заявку по форме на сайте БольшиеГастроли.РФ и оказаться в программе.

20 апреля 2020 года на базе программы "Большие гастроли-онлайн" был запущен всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков. Прием заявок на I этап открыт до 30.06.2020 на сайте​​​​. Жюри возглавляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Разыгрывается денежный приз, конкурс продлится до 20 декабря.

Генеральный информационный партнер — ТАСС

Партнеры: Культура.РФ, "КudaGo", интернет-издание Teatral-online.ru, проект "Культурный сезон на ОТР", "Российская газета"