Мировые эксперты рассказали, как компаниям выбраться из кризиса с помощью HR

Москва, 11 июня. Коронакризис существенно отличается от тяжелых этапов, который переживал бизнес ранее. Выбраться из него невозможно без HR. Эту мысль подчеркивали все мировые эксперты в области управления человеческим капиталом, выступившие в рамках первой международной онлайн-конференции WOWHR GLOBAL CONFERENCE, которая прошла 4 июня 2020 года.

География подключений к трансляции составила 20 стран: Россия, Казахстан, Украина, США, Германия, Франция, Италия, Сингапур, Нидерланды, Румыния, Сербия, Польша и другие.

Всего онлайн-мероприятие собрало на одной площадке почти тысячу HR-специалистов. Благодаря синхронному переводу коллеги из разных стран, говорящие на разных языках, смогли знакомиться, делиться экспертизой и вступать в дискуссии в реальном времени.

Ведущие международные спикеры трех континентов обсудили самые острые проблемы, возникающие в компаниях в связи с пандемией, рассказали, как трансформировать HR-процессы, чтобы не потерять продуктивность сотрудников и остаться стабильно развивающейся организацией.

Жаклин Ли, HR-директор в Сингапурском Университете Технологии и Дизайна, старший Член Совета по HR-аналитике и технологиям (Сингапур), которую нередко называют гуру HR-аналитики, подчеркнула, что эта область управления персоналом сейчас является одной из важнейших.

"Особенно сейчас, в условиях COVID-19, в этих новых сценариях, аналитика, действительно, очень важна. Потому что это вопрос продуктивности, это вопрос инвестиций – каким образом мы с вами будем изменять эффективность наших сотрудников в пересчете на долларовую ценность каждого сотрудника", - сказала Ли.

"Если говорить о таких измерениях как уровень удовлетворенности сотрудников, раньше это делалось редко, поскольку этот опрос очень содержательный. Но сейчас, я считаю, нужно делать это гораздо чаще, - добавила эксперт. - Минимум ежеквартально, а возможно даже в ежемесячном режиме. Потому что динамика внешняя очень быстро меняется, люди работают дома и нам нужно иметь некое представление о том, как они себя чувствуют. Возможно, они ощущают себя в некой социальной изоляции, что, конечно, отражается негативно на их производительности".

Специалист озвучила шесть ключевых принципов, которых следует придерживаться компаниям в постковидном мире. А также рекомендовала переходить на контрактные формы сотрудничества.

Давид Ян, эксперт в AI и HR-аналитике, основатель ABBYY, сооснователь Yva.ai (США) рассказал, как понять, кто на самом деле управляет организацией. Выстраивая новую стратегию менеджмента, важно выяснить, какую роль в бизнес-процессах играют неформальные лидеры, и как использовать их влияние на благо бизнеса. Ян описал пять актуальных стилей лидерства и подчеркнул, что успеха достигнут только те компании, во главе которых будут находиться люди, сочетающие в себе хотя бы несколько из них.

Люси Адамс, директор компании Disruptive HR, экс-HRD BBC (Великобритания) акцентировала внимание профессионального сообщества на изменениях во внутренних коммуникациях руководителей и сотрудников.

"Компании строят отношения с сотрудниками по принципу "родитель-ребенок": создают правила, рассказывают про процессы, контролируют, следят за благополучием, - объяснила она. - Мы не доверяем людям, не позволяем им самим принимать решения. В результате теряем в творчестве, в инициативе, в инновациях. Люди боятся пробовать новое, идти на риск, брать ответственность на себя. Пора относиться к сотрудникам как ко взрослым", - отметила Адамс.

Линда Шарки, трансформационный эксперт, автор книг, спикер и коуч по развитию лидерства (США) рассказала о необходимости трансформировать культуру компании.

"Сегодня суть функции HR не в механике, а в построении культуры, культуры стремления, а не выживания", - отметила Шарки, добавив, что руководителю следует создавать альянсы с сотрудниками. И это происходит через диалог.

Дейв Ульрих, профессор школы бизнеса в Университете Мичигана (США) призвал использовать время кризиса для развития.

"Ужасно потратить кризис впустую! Лучший год в твоей жизни - следующие 12 месяцев! Что следует делать прямо сейчас лидеру компании? Прокачивать себя в четырех главных направлениях – аутентичности, EQ, менталитете роста, парадоксах навигации. Тот, кто преуспеет в этом, сможет построить экосистему, ориентированную на рынок", - считает эксперт.

Ульрих также рассказал о трех вопросах, которые HR должен задать себе, приступая к трансформации процессов, и о пяти ключевых HR-компетенциях, которые будут нужны специалистам по управлению человеческим капиталом уже завтра.

Джош Берсин, HR-аналитик международного уровня, декан Академии Джоша Берсина (США) рекомендовал переходить к новому позитивному подходу управления компанией. Это позволит создать гибкую организацию, более устойчивую к внешним колебаниям бизнес-коньюнктуры.

"Люди устали от неопределенности. Занимайтесь состоянием людей в компании. Будьте честными со своими людьми и по возможности создавайте чувство безопасности. Это сейчас самое важное. Неизвестно, сколько будет длиться пандемия. Может еще год или больше? Сейчас нужно ставить цели на 4-6 недель и решать эти задачи. Но не откладывать работу по HR-процессам до лучших времен", - заключил спикер.

Также Берсин остановился на четырех моделях зрелости HR и объяснил, как руководителю определить, на каком из них в данный момент находится его компания.

Модератором онлайн-конференции стала Юлия Кузнецова, лидер с масштабным и стратегическим мышлением, HR директор сервисного направления бизнеса ТPS в Baker Hughes, спикер и модератор многочисленных мероприятий по всему миру.

WOWHR GLOBAL CONFERENCE вызвала огромный интерес в HR-сообществе разных стран мира.

"Последние несколько месяцев для всех нас были трудными. Мир перевернулся вверх дном. Мы потеряли точки опоры и поняли, что старые методы работы уже не релевантны сегодня. Нам нужна новая система координат, новое видение и инструменты. Эта новая реальность вдохновила нас на создание WOWHR GLOBAL CONFERENCE для вас. Я верю, что #WGC поможет нам посмотреть на проблемы комплексно, найти новые методы и средства, идентифицировать новые паттерны", - сообщила Гоар Ананян, основатель WOW GROUP.

Как заявили организаторы мероприятия, такой формат обмена опытом на мировом уровне будет продолжен. Следующая онлайн-конференция состоится уже осенью 2020 года.

Запись выступлений всех спикеров онлайн-конференции WOWHR GLOBAL CONFERENCE можно получить, отправив запрос на pr@hr-tv.ru.

Справка об организаторе

"WOW GROUP" - компания, которая занимается производством и дистрибуцией уникальных образовательных продуктов и контента по теме управления человеческим капиталом для международного бизнес-сообщества.



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WOW!HR - крупнейшая международная бизнес-премия и конференция в сфере управления персоналом, которая проходит в России, Казахстане, Армении и Белоруссии.

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В 2020 году "ВАУ Групп" запустила новый продукт WOWHR GLOBAL CONFERENCE, став первой российской компанией, которая проводит международную конференцию с глобальными экспертами с вещанием на весь мир.

Сайт конференции: wowhr.global/ru

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