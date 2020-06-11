На Красной Поляне откроют сноупарк и канатные дороги

ТАСС, 11 июня. Курорт Красная Поляна в понедельник, 15 июня, запускает самую неожиданную для начала летнего сезона спортивную площадку – сноупарк для лыжников и сноубордистов. Накопленный в зимний период снег отлично сохранился в горной долине Цирк-2, и курорт готов продлить сезон катания в горах Красной Поляны в дополнение к уже работающим байк-парку и скейт-парку.

Открытие канатных дорог до уровня Поляна 2200 к панорамной площадке с обзором 360 градусов запланировано на 12 июня. В этот день Курорт Красная Поляна запускает "Бюро приключений" – новый сервис для пеших прогулок в горы с профессиональными гидами по живописным экотропам.

15 июня на Красной Поляне откроют все канатные дороги курорта, ведущие и к самой верхней точке курорта – вершине Черная Пирамида высотой 2375 м и к 70-метровому водопаду Поликаря, входящему в список самых высоких и красивых водопадов на Юге России.

Для любителей изучать достопримечательности на курорте также откроются пункты проката городских и электровелосипедов, роликов и скейтбордов, на них изучать окрестности курорта можно будет всей семьей.

Для желающих кататься в сноупарке на Поляне 540 откроется пункт проката горнолыжного и сноубордического снаряжения. Катание в сноупарке будет доступно с 11:00 до 15:00, а на уровне Поляна 540 в пункте проката можно будет взять в аренду горнолыжное и сноубордическое снаряжение. Сноупарк длиной 250 м и шириной 50 м будет расположен в нижней части горнолыжной трассы "Черная Пирамида". Инфраструктура территории будет состоять из фигур для джиббинга, трамплинов из снега и мультифигуры. Для катающихся в горной долине Цирк-2 откроется летняя веранда кафе "Пухляк", будет работать горный пляж с шезлонгами для загара.

Катание в сноупарке будет бесплатным. Чтобы попасть в зону катания, необходимо приобрести прогулочный билет курорта "Панорама Красной Поляны" в терминалах самообслуживания или на сайте kpresort.ru.

Посадка на канатную дорогу осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора после дистанционного замера температуры гостей в павильоне канатной дороги "Красная Поляна", при соблюдении безопасной дистанции не менее 2 метров: не более 4 человек в одну кабину или кресло, кроме членов одной семьи. В павильоне посадки на канатную дорогу установлены бесплатные санитайзеры и вендинговые аппараты по продаже масок и перчаток.

Получить подробную информацию об открытии инфраструктуры Курорта Красная Поляна можно по телефону инфоцентра 8 800 550 20 20.