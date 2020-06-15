"Русские сезоны" представят онлайн-программу с 15 по 19 июня

Москва, 15 июня. Международный культурный проект "Русские сезоны" с 15 по 19 июня покажет на платформе Stay home with Russian Seasons новые трансляции культурных событий от ведущих коллективов России. Увидеть концерты можно будет в понедельник, среду и пятницу на сайте.

В понедельник, 15 июня, Уральский молодежный симфонический оркестр и Государственный оркестр Северного Рейна-Вестфалии представят уникальное выступление в рамках международного проекта "Альпийская симфония" (6+). Концерт проходил ровно год назад, 15 июня 2019 года, в немецком Хамме в ходе открытия фестиваля "Лето классики" (KlassikSommer) под эгидой "Русских сезонов".

125 российских и немецких музыкантов под руководством известного дирижера Франка Бермана исполнят "Альпийскую симфонию" Рихарда Штрауса – масштабное произведение позднего немецкого романтизма, требующее огромного исполнительского состава. Здесь задействовано более 60 ударных инструментов; наряду с традиционными (усиленными) и менее распространенными оркестровыми тембрами (такими как хеккельфон, кларнет-пикколо или "коровьи колокольцы") в симфонии используется звучание ветряной и громовой машин.

Помимо шедевра Штрауса прозвучат образцы русской музыкальной культуры: мировая премьера оркестровой пьесы современного российского автора Ольги Викторовой "В пещере горного…", написанной специально для данного проекта, и легендарный опус "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова с одним из ведущих молодых российских пианистов Юрием Фавориным в качестве солиста.

Концерт был организован Российско-немецкой Музыкальной Академией (Russisch-Deutsche MusikAkademie e.V.) при поддержке культурного фонда LWL-Kulturstiftung совместно с филармонией Северо-Западной Германии и Свердловской филармонией.

В среду, 17 июня, зрителей порадует еще один коллектив, представляющий Свердловскую филармонию, – Уральский академический филармонический оркестр (6+). В программе – произведения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена: Увертюра к балету "Творения Прометея" (единственному балету композитора), Концерт No 3 для фортепиано с оркестром, Симфония No 5.

Пятая симфония Бетховена проникнута духом самоутверждения, энергией героизма и философией гуманизма. Современники нередко сравнивали классика с богом-титаном Прометеем. О Третьем фортепианном концерте композитор говорил: "Лучшие концерты придерживаю для себя". Не разрешая издавать сочинение до премьеры, он впервые исполнил его сам в апреле 1803 года.

Выступление уральских музыкантов проходило 27 сентября 2019 года в Концертном зале Свердловской филармонии (Екатеринбург) под управлением главного дирижера и художественного руководителя Дмитрия Лисса. На открытии сезона солировал известный пианист Вадим Холоденко.

В декабре 2020 года музыкальный мир отметит 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена. В течение сезона Свердловская филармония поддерживала празднование юбилея композитора в масштабах страны, начиная с самого первого концерта-открытия 27 сентября.

В пятницу, 19 июня, известный российский продюсер Илья Авербух покажет в рамках "Русских сезонов" яркий ледовый спектакль "Кармен" (0+), записанный в 2015 году в Сочи в Олимпийском дворце спорта "Айсберг". В ноябре 2019 года представление демонстрировалось в Германии в ледовом дворце ISS DOME в Дюссельдорфе как часть программы "Русских сезонов".

Импровизация на тему знаменитой истории о цыганке знакомит зрителя с чувственной жизнью Испании в исполнении сильнейших российских фигуристов – олимпийских чемпионов, победителей национальных и международных чемпионатов. Мюзикл на льду подарит зрителям яркие ощущения: масштабная сценография, красочные стилизованные костюмы, потрясающие воображение спецэффекты, живой вокал от лучших артистов российских мюзиклов, цирковые трюки, танцы фламенко делают "Кармен" одним из самых впечатляющих спектаклей команды Авербуха.

Одна из особенностей постановки – соединение классической и современной музыки. Ледовое шоу поставлено на музыку французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева.

Автор идеи, режиссер-постановщик, хореограф, соавтор либретто, генеральный продюсер – Илья Авербух. Автор либретто – Алексей Шнейдерман. Продюсер, соавтор либретто – Екатерина Цанава.

Актуальный состав: Кармен – Татьяна Навка; Полицейский Хозе – Роман Костомаров; Тореадор Игнасио Вола, он же Рок – Алексей Ягудин; Смотритель маяка Пабло – Максим Маринин; Невеста Хозе Микаэла – Оксана Домнина и др.

Начало всех трансляций – 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK