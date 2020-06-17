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Женщины-лидеры России расскажут о корпоративной социальной ответственности после COVID-19

Онлайн-сессию проведут Совет Евразийского женского форума и Росконгресс

​Москва, 17 июня. 19 июня в 12:00 состоится деловая онлайн-сессия с женщинами – лидерами России о том, какими будут корпоративная социальная ответственность и социальные инвестиции бизнеса после снятия ограничений и ликвидации последствий, связанных с COVID-19.

Организаторы мероприятия: Совет Евразийского женского форума (Совет Федерации ФС РФ), Фонд "Росконгресс", Фонд "Инносоциум" – социальная платформа Фонда "Росконгресс" и Форум Доноров. 

В период пандемии COVID-19 в центре внимания большинства крупных компаний и корпоративных фондов оказались медицинские, социальные и волонтерские учреждения, которым необходима финансовая и адресная помощь. По данным опроса Форума Доноров, уже в апреле треть компаний и фондов планировали сохранить, а 23% увеличить объемы благотворительной и социальной поддержки. Активная включенность бизнеса была отмечена и на законодательном уровне: вступили в силу изменения в Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации" в связи с пакетом мер, приятых руководством страны для социальных работников. Согласно документу, от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во II квартале 2020 года, освобождены субъекты МСП, работающие в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО – получатели соответствующих субсидий и грантов. Также средства, которые бизнес направляет социально ориентированным НКО, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов.

Благотворительный сектор в России традиционно рассматривается как женский. Женщины не только поддерживают фонды прямыми пожертвованиями или волонтерской помощью, но и во многом формируют и развивают инфраструктуру. В связи с этим спикерами деловой сессии выступят женщины, каждая – лидер в своей сфере.

Основные вопросы, которые будут подняты на сессии:

  • Как изменятся объемы и приоритеты поддержки социально ответственного бизнеса в связи с законодательными изменениями после полного выхода из карантина?
  • Каким сферам будет необходима дополнительная помощь? Как кризис отразился на образовании и какие решения предлагает бизнес сегодня?
  • Как женщины-лидеры видят развитие КСО-стратегий компаний в посткоронавирусный период?
  • Какие социальные и благотворительные антикризисные проекты уже успешно реализованы и каких все еще недостаточно?

Спикеры деловой сессии:

  • Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, председатель Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации ФС РФ
  • Елена Маринина, заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Фонда "Инносоциум"
  • Александра Болдырева, исполнительный директор Форума Доноров
  • Фатима Мухомеджан, первый заместитель директора БФ "Искусство, наука и спорт"
  • Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее"
  • Марина Ракова, вице-президент Сбербанка
  • Александра Глазкова, вице-президент Biocad
  • Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа

Трансляция сессии пройдет на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook.

Возрастная категория 12+.

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