Международный день социального бизнеса отметят в Югре СоциоФестом "Все свои"

ТАСС, 18 июня. СоциоФест "Все свои", приуроченный к Международному дню социального бизнеса, пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 22 по 28 июня, сообщили в четверг в пресс-службе организатора мероприятия - Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Гендиректор фонда Сергей Стручков пожелал представителям социального бизнес-сообщества новых достижений, радости от воплощения новых направлений и социальных преобразований. "Вместе мы успешно преодолеем последствия всех последних событий и станем еще сильнее. Двери Фонда поддержки предпринимательства Югры всегда открыты для тех, кто применяет возможности бизнеса для решения социальных проблем. Уверен, что новый официальный статус "социальное предприятие", который многие из вас получили в этом году, станет для вас новым витком в развитии вашего доброго дела", - сказано в его поздравлении.

В 2020 году из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 празднования пройдут в онлайн-формате. Обсудить перспективы развития бизнеса в условиях кризиса смогут участники отраслевых конференций "Разговор без галстуков" в Zoom. Экспертами онлайн-встреч выступят представители органов власти, курирующие различные направления социального бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, лидеры социальных проектов Югры и других регионов.

Также в рамках СоциоФеста запланирована неделя прямых эфиров в Instagram с участием региональных и федеральных спикеров. В фонде отмечают, что форумчанам предусмотрены подарки - предпринимателей приглашают к участию в конкурсе #душевнаяюгра. "Для этого нужно поделиться в социальных сетях историями, курьезами, удачами и провалами из практики, а за это получить призы. Итоги будут подведены 28 июня", - сказано в сообщении.

Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки предпринимательства Югры в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", партнер фестиваля - Фонд региональных социальных программ "Наше будущее". С программой СоциоФеста можно ознакомиться на портале бизнесюгры.рф.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.