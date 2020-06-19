Международный фестиваль рекламы "Белый Квадрат" назвал председателей жюри

Минск, 19 июня. На одном из крупнейших креативных событий Европы, XII Международном фестивале маркетинга и рекламы "Белый Квадрат", 15 июня был дан старт судейству конкурсных работ. Фестиваль в этом году проходит в режиме онлайн.

Всего на награды претендует 937 конкурсных работ от агентств из 31 страны мира. Наряду с постоянными участниками фестиваля из России, Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Португалии, Швеции, Израиля, ОАЭ, несмотря на продолжающийся глобальный коронакризис, появились агентства из Китая, Индии, Бразилии, Чили, Колумбии, Перу, Аргентины.

Процесс судейства проходит в этом году в несколько этапов: до 22 июня продлится преселекшен работ, а 24-26 июня в формате онлайн-конференций с обсуждением конкурсных работ пройдут заседания всех составов жюри.

Председатель Креативного жюри

Евгений Примаченко

Креативный директор Wieden+Kennedy Amsterdam

НИДЕРЛАНДЫ

Председатель Жюри Брендинга

Mário Mandacaru

Креативный партнер A Equipa

ПОРТУГАЛИЯ

Председатель Жюри Digital

Marko Edfelt

Партнер и член Правления Drama Queen

ФИНЛЯНДИЯ

Председатель Жюри Маркетинга

Edson Athayde

CEO и генеральный креативный директор FCB Lisboa

ПОРТУГАЛИЯ

Председатель Жюри Медиа

Александр Папков

Директор по технологиям Media Direction Group

РОССИЯ

Председатель Жюри Change for Good

Михаил Перловский

Креативный директор ANYBODYHOME!

РОССИЯ

Шорт листы фестиваля будут объявлены 29 июня на официальном сайте adfest.by. Обладателей золотых, серебряных, бронзовых наград, а также Гран-При "Белого Квадрата" 2020 объявят на Церемонии награждения 9 июля, онлайн-трансляция будет доступна всем участникам и партнерам фестиваля по всему миру.

В этом году также на "Белом Квадрате" будут работать два дополнительных состава жюри: жюри СМИ и жюри конкурса Молодых Креаторов. Традиционно жюри СМИ отводится значимая роль в рассмотрении и оценке работ с точки зрения масс-медиа.

Председатель Жюри СМИ

Ghada Azzi

Главный редактор ArabAd

ЛИВАН

5 июня международный фестиваль маркетинга и рекламы "Белый Квадрат" объявил старт конкурса молодых креаторов.

Председатель Жюри Конкурса Молодых Креаторов

Виктория Ефимова

PR-директор и сооснователь littleMORE

БЕЛАРУСЬ

Организаторы подготовили обширную деловую программу фестиваля, которая будет транслироваться в формате онлайн в течение двух дней – 7 и 8 июля. Она будет включать в себя свыше 80 мастер-классов, вебинаров и дискуссионных панелей от экспертов креативной индустрии из 30 стран СНГ, Европы, Латинской Америки, Азии. В числе хедлайнеров выступят Edson Athayde, генеральный креативный директор FCB Lisboa, Португалия; Tijmen Mulder, сооснователь Robot Kittens, Нидерланды; Анна Луканина, управляющий партнер Depot, Россия; Francesc Moreto, дизайнер Interbrand Madrid, Испания; Julia Dovlatova, исполнительный креативный директор Geometry Prague, Чехия; Folker Wrage, CEO Leavingstone, Грузия / Швейцария; Андрей Длигач, глава Advanter Group, Украина; Dorottya Toth, старший копирайтер DDB Budapest, Венгрия, а также представители Китайской Ассоциации Рекламы и многие другие.

К участию в программе приглашаются все, кто заинтересован в развитии своих компетенций в сфере маркетинга, креатива и брендинга. Регистрация на участие доступна онлайн на официальном сайте adfest.by.

Возрастное ограничение 18+.