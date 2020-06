Фестиваль "Зеркало" пройдет 25-30 июня в онлайн-формате

Москва, 19 июня. XIV МКФ имени А. Тарковского "Зеркало", первый в России крупный кинофестиваль в онлайн-формате, пройдет 25-30 июня. Церемонии открытия и закрытия организуют в специально построенной фестивальной студии в городе Юрьевец, в местах, где провел детство кинорежиссер Андрей Тарковский и где сейчас находится его музей.

Ведущими церемонии открытия будут актер, продюсер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт. Ведущие церемонии закрытия будут объявлены позже.

Полная программа фильмов, а также live-трансляции интервью с создателями картин, вечерние онлайн-кафе и торжественные церемонии будут эксклюзивно доступны в интернет-кинотеатре tvzavr.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ и правительства Ивановской области

Мировая премьера на конкурсе

Восьмым участником конкурсной программы "Зеркала" станет мировая премьера фильма Юлдус Бахтиозиной "Дочь рыбака", полнометражный кинодебют фотохудожницы Юлдус Бахтиозиной, который она сняла в Петербурге на собственные средства.

Юлдус Бахтиозиона в 2014 году стала первым спикером от России на международной конференции TED, была участницей проекта BBC "100 женщин, меняющих мир к лучшему" и стала лучшим молодым фэшн-фотографом 2016 года по версии итальянского Vogue. Это второй российский фильм в конкурсной программе "Зеркала", где представлены фильмы из Чехии, Нидерландов, Греции, Аргентины, Мексики, Великобритании, Индии - всего восемь российских премьер . Иностранные участники конкурса "Зеркала" были представлены на авторитетных смотрах в Роттердаме, Локарно, Берлине и на кинофестивале "Сандэнс".

Возрастная категория 18+.

Режиссерское жюри

В жюри "Зеркала" вошли четыре кинорежиссера из Германии, Финляндии, Израиля и Болгарии: Фред Келеман, Юхо Куосманен, Лина Чаплин и Петар Вылчанов. Компанию им составят российская актриса Ольга Сутулова и итальянский киновед, отборщик многих международных фестивалей Алена Шумакова.

Петар Вылчанов, режиссер, сценарист, продюсер. Получил образование в Болгарской Национальной академии театрального и киноискусства, где познакомился с будущим соавтором своих картин Кристиной Грозевой. Их трилогия "Урок" (2014), "Слава" (2016) и "Отец" (2019) получили множество наград международных фестивалей по всему миру. Петар и Кристина являются членами Европейской киноакадемии.

Юхо Куосманен, режиссер, монтажер, сценарист. Среди самых известных его фильмов - "Торговцы картинами" (2010) и "Самый счастливый день в жизни Олли Маки" (2016), получивший премию "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В 2019-2020 снимает в России фильм по роману финской писательницы Розы Ликсом "Купе номер шесть" (Hytti numero kuusi), в котором снимаются Юрий Борисов и Динара Друкарова.

Фред Келеман, режиссер, кинооператор, сценарист, театральный постановщик (Германия). В качестве режиссера получил четыре премии Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Является оператором фильмов таких выдающихся режиссеров как Бела Тарр ("По венгерской равнине", "Человек из Лондона", "Туринская лошадь"), Рудольф Томе ("Видимое и невидимое"), Гарин Торосян ("Время камней") и других. Ведущий преподаватель Московской школы нового кино, Немецкой академии кино и телевидения DFFB и film.factory Белы Тарра в Сараево.

Лина Чаплин, режиссер (Израиль). Лина и Слава Чаплин (1932-2013) — классики израильского кинематографа. Вместе с мужем и самостоятельно Лина сняла более десяти документальных и художественных фильмов, многие из которых были отмечены на международных фестивалях: документальные "Натива" (2003) и "Иоель, Израиль и пашкивили" (2006), а также игровые фильмы "Труба в Долине" и "Было или не было". За свои художественные картины Лина была удостоена премии Израильской Академией ОФИР.

Ольга Сутулова, актриса театра и кино (Россия). В фильмографии Ольги более 50 картин, среди которых - "Зал ожидания", "Контракт со смертью", "Кино про кино", "Ленинград", "Нирвана", "Тесные врата", "Про любоff", "Бомба", "Сын", "Троцкий", "Снег и пепел", "Содержанки", "Бендер", "Последний министр" и др.

Алена Шумакова, кинокритик (Италия). Закончила Государственный Университет г. Урбино, работала в Болонской Синематеке. С 2002 года работает в качестве отборщика кино стран бывшего СССР и Восточной Европы на различных фестивалях (Альпеадрия в Триесте, Венецианский Кинофестиваль, Римский Кинофестиваль, МКФ в Пекине, МКФ в Пиньяо), курировала многочисленные ретроспективы в Италии и за рубежом. Сотрудничает с театральными фестивалями и коллективами, продолжает переводческую деятельность (премии за перевод "Кислорода" И.Вырыпаева, премия Фонда Ельцина за перевод и кураторство книги А.Сокурова "В центре океана"). В настоящее время является отборщиком фильмов для программы Двухнедельник режиссеров Каннского фестиваля.

Жюри молодых критиков "Голос" снова в деле

Молодые кинокритики (до 35 лет) по сложившейся традиции будут работать на фестивале - свой "голос" они присудят и вручат в формате онлайн.

В этом году в жюри вошли:

Алексей Артамонов - куратор кинопрограмм и кинокритик. Писал о музыке и кино для "Сеанса", "Искусства кино", "Афиши", Interview Russia, W-O-S, Look At Me, Colta.ru, "КоммерсантЪ-Weekend" и других изданий. Работал пресс-секретарем Государственного центрального музея кино и фестиваля "Послание к человеку", редактором журнала "Сеанс", раздела кино сайта "Теории и практики", сайта syg.ma. Куратор программ для "Медиа Форума" Московского международного кинофестиваля, фестивалей "Послание к человеку" и Lisbon & Sintra Film Festival. Программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.

Андрей Загудаев - киножурналист, блогер, ведущий подкаста "Отвратительные мужики". Сотрудничает с изданиями Meduza, Esquire, ведет в телеграме популярный канал "Кроненберг нефильтрованный" о кино и сериалах. До этого работал в игровой индустрии, был главным редактором сайта Gmbox, а также редактором сайта Championat.com.

Дмитрий Барченков - киножурналист, сценарист. В разное время сотрудничал с радиостанцией Megapolis FM, изданиями Wonderzine, Buro 24/7, GQ. Сейчас постоянный автор "Коммерсантъ.Стиль", Forbes и "КиноПоиска". Частый эксперт различных телеканалов и радиостанций, модератор публичных мероприятий.

Юлия Гулян - окончила факультет Свободных Искусств и Наук СПбГУ и магистратуру Университета Амстердама по программе Film Studies. С 2014 года публикуется в журналах "Искусство кино" и "Сеанс", ведет блог glukk.com, а также пишет сценарии в кинокомпании Bazelevs.

Катя Карслиди - основательница интернет-журнала о кино сinemaholics и главная редактора film.ru. Ведет непопулярный телеграм-канал "Сексуальная тварь". В 2015-м ей подмигнул Мэттью МакКонахи, а в 2018-м – пожал руку Гаспар Ноэ.

Анна Стрельчук - независимый кинокритик и куратор кинопрограмм, в свои 16 – автор публикаций в таких влиятельных изданиях, как "Искусство кино", "Кинорепортер", Aroundart.org и др. С 2019 года ведет телеграм-канал "(кино)avant-garde". Специализируется на французском кинематографе "новой волны".

Алиса Таежная - кинокритик, лектор и журналистка. Окончила Высшую школу экономики и Открытую школу Манеж/МедиаАртЛаб, училась в Королевской академии искусств в Гааге. Пишет для изданий The Village, Wonderzine, Афиша Daily, PБК, "Искусство кино", Esquire, "Сеанс", Forbes и других. Выступает с лекциями о современном кино и культуре в рамках образовательных программ на кинофестивалях и в культурных институциях Москвы: Манеже, Москино, ММОМА, Культурном центре ЗИЛ, кинотеатрах "Иллюзион", "Каро.Арт", ГМИИ им. Пушкина и проч.

Алексей Филиппов - редактор сайта Кино-Театр.ру и сайта журнала "Искусство кино", автор Esquire, RussoRosso, GQ, Кинопоиск, КиноТВ etc. Ведущий подкаста о кино Monday Karma.

Лекторий "Картина мира"

В этом году программа лектория лучше всего определяется словосочетанием must see.

Откроет программу беседа философа Елены Петровской (ИФ РАН) и культуролога Оксана Гавришина (РГГУ). Они обсудят, что сегодня определяет наше зрение, как мы видим мир и чем изображение отличается от образа.

Затем состоится public-talk с философом культуры Борисом Гройсом и кинокритиком Зарой Абдуллаевой о том, как современное искусство и кино влияют на нашу картину мира и то, как мы видим постсоветский мир.

Завершит программу онлайн-встреча с художником Павлом Пепперштейном. Он расскажет о своих литературных мемуарах и о том, как реальность превращается в кино и литературу. На протяжении всего фестиваля в интернет-кинотеатре tvzavr будет доступен фильм Павла Пепперштейна и Наташи Норд "Звук солнца".

Группа ученых предполагает, что свет, скорее всего, является звуком. Они начинают исследовать звук Солнца. Используя сложные технологии, они устраивают секретный эксперимент. С помощью специальных аппаратов ученые усиливают звук Солнца и начинают ретранслировать его, незаконно используя, высотные конструкции — телебашни в Берлине, Москве, Эйфелеву башню в Париже. Усиление звука Солнца оказывает на людей непредсказуемое влияние. Несколько агентов отправляются на поиски ретранслятора, чтобы спасти человечество от легкого, но явного безумия.

Ведущий всех встреч — литературный критик и куратор публичной программы кинотеатра Пионер Сергей Сдобнов.

Возрастная категория 18+.

Расписание:

27 июня в 13:00

Public-talk с Еленой Петровской и Оксаной Гавришиной: "Как мы смотрим на быстро меняющийся мир?"

Что сегодня определяет наше зрение? Какие вещи, события и явления стали видимыми только недавно? Почему разговор о себе и настоящем всегда выходит за границы современной ситуации? Чем изображение отличается от образа?

Представление всегда отсылает к прошлому, останавливает мир. Мы живем в эпоху непрекращающихся изменений и часто не можем остановиться и сказать, как выглядит мир, в котором мы живем. Мы стремимся понять происходящие изменения, и для этого нам нужны инструменты, о которых на фестивальном лектории поговорят философ Елена Петровская (ИФ РАН) и культуролог Оксана Гавришина (РГГУ).

Возрастная категория 18+.

28 июня в 18:00

Public-talk с философом Борисом Гройсом и кинокритиком Зарой Абдуллаевой: "Как современное искусство показывает постсоветский мир?"

В XXI веке современный художник оказывается в максимально свободном положении. С какими визуальными кодами и темами работает художник в постсоветском пространстве? Какая роль критики в мире современного искусства? Как современное искусство и кино влияют на нашу картинку мира? Какие границы восприятия современному искусству предстоит раздвинуть в ближайшем будущем — на эти другие вопросы попробуют ответить философ Борис Гройс в беседе с кинокритиком и искусствоведом, автором термина "постдок" Зарой Абдуллаевой.

Возрастная категория 18+.

29 июня в 13:00

Встреча с художником Павлом Пепперштейном

Художник и писатель Павел Пепперштейн ответит на вопросы зрителей о своем фильме "Звук Солнца", расскажет про свои мемуары и новый фильм, который он снимает в изоляции.

Возрастная категория 18+.