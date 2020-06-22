"Русские сезоны" покажут новые концерты онлайн

Москва, 22 июня. На сайте "Русских сезонов" в рамках платформы Stay home with Russian Seasons с 22 по 26 июня состоятся новые бесплатные трансляции культурных событий. Участники – российские артисты, творческие коллективы и учреждения культуры, объединенные международным культурным проектом "Русские сезоны".

22 июня, в понедельник, Калужская областная филармония представит в онлайн-формате концерт "Русский вальс" (6+), прошедший 25 марта 2020 года в рамках всероссийской акции "Филармонии едины". Оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина во главе с художественным руководителем и главным дирижером Алексеем Лаврентьевым исполнит знаменитые вальсовые произведения русских и советских композиторов.

В программе – "Вальс-фантазия" М. Глинки, "Вальс" из кинофильма "Метель" Г. Свиридова, "Вальс" из музыки к драме М. Лермонтова "Маскарад" А. Хачатуряна, "Вальс" из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" Е. Доги, "Русский вальс" В. Городовской, "Вальс" из кинофильма "Берегись автомобиля" А. Петрова, "Вальс из сюиты № 2" Д. Шостаковича и другие.

Созданная в 1944 году, Калужская областная филармония является сегодня ведущей концертной организацией и площадкой региона. В составе филармонии работают инструментальные оркестры, хоры, признанные музыканты, в том числе основанный в 1985 году Оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина. Под руководством лауреата международных конкурсов в России, Швейцарии, Франции и Италии Алексея Лаврентьева коллектив активно сотрудничает с солистами, гастролирует в России и за рубежом. В 2019 году оркестр выступал в Берлине и Вольфсбурге в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Германии.

24 июня, в среду, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (6+) (художественный руководитель Владимир Федосеев) представит в рамках "Русских сезонов" уникальный проект к 420-летию создания Уильямом Шекспиром "Трагической истории о Гамлете, принце датском", который объединит фрагменты пьесы и музыку Дмитрия Шостаковича к фильму "Гамлет".

Проект представили столичной публике в мае 2018 года в Большом зале Московской консерватории. Оркестром тогда управлял один из самых востребованных дирижеров современности, председатель художественно-творческой коллегии Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова Ян Латам-Кениг (Великобритания). Шекспировские тексты звучали на английском языке (с субтитрами) в исполнении мэтра английского театра и кино Саймона Кэллоу.

"Трагическая история о Гамлете, принце датском" – один из наиболее ярких образцов мировой драматургии, привлекавший внимание многих режиссеров и композиторов. Отечественная экранизация "Гамлета" была создана на "Ленфильме" в 1962-1964 годах Г. М. Козинцевым. Премьера фильма состоялась в Москве 24 апреля 1964 года, в 400-летний день рождения Шекспира. Лента имела огромный успех, получила профессиональные награды, была признана лучшим фильмом СССР 1964 года, лучшим иностранным фильмом в Англии в1965 году.

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского организован в 1930 году как первый оркестр отечественного радио. В 1974 году художественным руководителем и главным дирижером коллектива стал Владимир Иванович Федосеев, с которым оркестр вступил в пору необычайного расцвета. В свое время именно Владимир Федосеев и БСО открыли миру имена Е. Кисина, М. Венгерова, В. Репина.

Оркестр продолжает сотрудничать с лучшими солистами разных стран. В 1993 году коллективу было присвоено великое имя Петра Ильича Чайковского – за подлинную, глубокую интерпретацию его сочинений.

26 июня, в пятницу, зрители увидят камерный концерт VII Транссибирского Арт-Фестиваля (6+), основанного и возглавляемого российским скрипачом Вадимом Репиным. Выступление состоялось 26 марта этого года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца (Новосибирск). Артисты исполнили Трио № 2 до мажор Йоганнеса Брамса и Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано ми минор ("Памяти Соллертинского") Дмитрия Шостаковича. В концерте участвовали звезды российской академической музыки: Вадим Репин (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Андрей Коробейников (фортепиано).

Транссибирский Арт-Фестиваль – российский форум, возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов и других стран. Каждый год форум представляет премьеры сочинений современных композиторов. Основной принцип фестивальной политики – расширение общемирового музыкального пространства путем приглашения артистов высочайшего уровня в отдаленные регионы России.

"Дягилев в свое время взорвал консервативную Европу, привезя русский балет, музыкантов, художников. Поэтому "Русские сезоны" стали таким символом нового, свежего, необычного в искусстве. Я рад, что столетие спустя этот проект получил новую жизнь, и горд, что концерты Транссибирского Арт-Фестиваля вот уже четвертый год являются его частью", – отмечает Вадим Репин.

Начало всех трансляций – 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Возрастная категория 6+.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK