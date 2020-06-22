Ветераны ПАО "МЗИК" - участники войны и труженики тыла - получат продуктовые наборы

ТАСС, 22 июня. Ветераны машиностроительного завода имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК"), одного из ведущих предприятий ОПК Урала - участники войны и труженики тыла - получат продуктовые наборы. Поддержать самую уязвимую в период пандемии коронавируса категорию населения решили АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и Союз машиностроителей России, сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью уральского предприятия.

Большегрузный автомобиль с подарками уже прибыл из Москвы на территорию ПАО "МЗИК". Здесь наборы разгружают и передают представителям молодежной организации и цеховых профсоюзных первичек. Волонтеры из числа заводчан в ближайшие дни доставят продукты ветеранам войны и труженикам тыла.

"Вес каждой коробки более 12 кг, так что развозить их будут представители сильного пола. У нас уже сформировано несколько бригад. Ребята с готовностью откликнулись на мой призыв потратить несколько вечеров и побывать в гостях у заслуженных работников цеха, предварительно мы обзвонили ветеранов и предупредили их о дате и времени визита. Конечно, все были рады предстоящим встречам", - приводят в отделе слова председателя первичной профсоюзной организации парокотельного цеха Марины Федоровой.

"Наборы составлены с учетом медицинских рекомендаций к принципам питания людей старшего возраста и содержат различные крупы, консервированные изделия, сухофрукты, полезные сладости и чаи", - сообщили на предприятии.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь в том числе выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.