Проект "Большие гастроли-онлайн" представил программу военных спектаклей

Москва, 22 июня. "Большие гастроли-онлайн" — уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры РФ специально в Год памяти и славы, к 75-летию Великой Победы, представил онлайн-программу военных спектаклей на YouTube–канал "Большие гастроли".

"Ленинградская Мадонна" (16+) Тверского театра юного зрителя. По дневникам Ольги Бергольц. Откровение в одном действии.

"Письмовник" (16+) Московского детского камерного театра кукол. Кукольная вариация по роману М. Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий — "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер".

"Подводники" (16+) Национального академического драматического театра им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь). Спектакль по пьесе самого известного современного белорусского драматурга Андрея Курейчика основан на реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой К-19 в самый разгар холодной войны между СССР и США.

"Весенний день 30 апреля" (12+) Калужского театра юного зрителя. Спектакль о том, как оставаться человеком, когда все обстоятельства против тебя. Поставлен по пьесе А. Зака и И. Кузнецова и повествует о последних днях Великой Отечественной войны. Когда все уже, в принципе, ясно, война жестоко сталкивает пацанов - пятнадцатилетнего солдата Красной Армии и его ровесников, растерянных бойцов разгромленного гитлерюгенда.

Спектакли "Больших гастролей-онлайн" уже посмотрели более 20 миллионов зрителей за период более двух месяцев ежедневных показов программы из 85-ти спектаклей. Открытый для всех театров гастрольный интернет-тур охватывает самые разные города и регионы страны. Интернет-пользователи из любой точки планеты могли видеть работы творческих коллективов 61-го театра из 44-х городов, относящихся к 40-ка регионам, включая русские театры стран ближнего зарубежья.

Зрители проекта — взрослые и дети, не выходя из дома, совершенно бесплатно подключаются к прямому эфиру LIVE на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE.

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