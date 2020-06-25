Алексей Текслер выступил с инициативой снижения процентной ставки по льготной ипотеке

ТАСС, 25 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил снижать процентную ставку по льготной ипотеке совместно с ключевой ставкой ЦБ РФ и выступил с рядом других инициатив на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", которое прошло председательством полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

"Мы сегодня уже говорили про президентскую инициативу – ипотеку под 6,5%. Она крайне востребована. <…> Но мы понимаем, что снижается ключевая ставка Центробанка, и было бы неплохо, если бы вместе с ней снижалась и ставка по ипотеке", – сказал он.

Текслер также предложил предусмотреть финансирование в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" на строительство служебного жилья работникам бюджетных организаций и работников организаций социальной защиты населения в сельских и городских поселениях с численностью населения до 20 тысяч человек.

"Мы хотели бы инициировать в рамках федерального проекта "Жилье" федеральную программу по строительству жилых домов в населенных пунктах с численностью менее 20 тысяч человек в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, <…> это могут быть и правоохранительные органы. Есть отдельные отраслевые программы, которые эту задачу решают, тот же "Земский доктор". Но это приобретение отдельного жилья, а такой комплексной программы, на мой взгляд, не хватает", – приводят его слова в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

Текслер также предложил создать комплексную информационную систему мониторинга и контроля реализации национальных проектов, что позволит оптимизировать отчетность и минимизировать сроки межведомственного взаимодействия и принятия управленческих решений.

Ветхое и аварийное жилье

По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в регионе до 2025 года предстоит расселить 188 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры должны получить более 10 тысяч людей. Но Текслер поставил задачу ускорить работу по переселению жителей из аварийных домов и достичь показателей по нацпроекту раньше – до конца 2023 года вместо 1 сентября 2025 года.

Как сказал на совещании полпред президента Николай Цуканов, плановые показатели по расселению аварийного жилья перевыполнили за пять месяцев в большинстве регионов Уральского федерального округа. "В целом по Уральскому федеральному округу в 2019-2020 годах предусмотрено переселение 10 040 человек из аварийного жилья площадью 182,2 тыс. кв. метров. По информации Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2019 году все регионы округа перевыполнили целевые показатели. А уже к 1 июня 2020 года целевые показатели 2019-2020 годов перевыполнили четыре из шести регионов в Уральском федеральном округе (в том числе в Челябинской области – прим. ТАСС)", - отметил полпред.

Программа расселения аварийного жилья в УрФО идет со значительным опережением сроков, отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров. На 1 июня с момента старта программы были расселены 351,64 тыс. кв. м., что составляет 220% от плана, и 23,41 тыс. человек - 268% от плана. Досрочно завершили программу 2020 года почти все субъекты округа, отмечают в Минстрое России.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).