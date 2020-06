Артисты Диана Вишнева и Охад Наарин проведут онлайн-встречу о творчестве и понимании танца

Москва, 26 июня. Балерина, художественный директор фестиваля Context. Diana Vishneva Диана Вишнева и израильский хореограф, художественный руководитель компании "Батшева" (1990 — 2018), основатель движения Gaga Охад Наарин впервые встретятся онлайн, чтобы поговорить о творчестве, понимании танца и движения в России и Израиле, обсудят свой совместный опыт работы и то, как изменился мир после карантина.

Диалог двух выдающихся артистов — русской классической балерины и хореографа, с именем которого связывают зарождение феномена израильского современного танца и его расцвет, станет уникальным событием для всего танцевального мира и, в сущности, диалогом двух танцевальных культур.

Вишнева и Наарин имеют долгую историю взаимоотношений, сотрудничества и дружбы. Уже на первом фестивале Context. Diana Vishneva в 2013, а затем в 2018, состоялись мастер-классы по технике Gaga. В 2018 зрители Context увидели спектакль "Венесуэла" в постановке Наарина танцевальной компании "Батшева". Помимо этого, в разные годы на фестивале были представлены спектакли израильских хореографов, на чье творчество в той или иной степени оказали влияние Наарин и Gaga: Барака Маршалла, Ицика Галили, Хофеша Шехтера, Даниэль Агами.

А в 2016 Наарина и Вишневу объединила работа над спектаклем "B/olero", которая позволила балерине изнутри познакомиться с художественными взглядами и методами работы хореографа.

Символично то, что онлайн-встреча Вишневой и Наарина пройдет в то время, когда на фестивале Context. Diana Vishneva должны были состояться показы Рlayback — кабаре-шоу, в котором сам Охад выходит на сцену. К сожалению, показы и приезд Наарина в Россию пришлось отменить из-за непростой эпидемиологической ситуации в мире.

Онлайн-встреча Вишневой и Наарина станет финальным событием специальной программы фестиваля Context. Diana Vishneva и посольства Израиля в России, включавшей в себя серию мероприятий и онлайн-классов "Российские хореографы в израильском танцевальном контексте". В рамках программы финалисты и победители Конкурса молодых хореографов разных лет — Ольга Васильева, Мария Заплечная и Владимир Варнава — поделились опытом соприкосновения с культурой современного танца Израиля и провели танцевальные классы онлайн, вдохновленные погружением в "израильский танцевальный контекст".

Завершилась танцевальная серия онлайн-классом Gaga/people под руководством Саара Харари — художественного руководителя движения Gaga (Тель-Авив). Таким образом, участники программы смогли познакомиться на своем опыте с движением Gaga.

Онлайн-трансляция встречи пройдет в Facebook фестиваля и посольства Израиля.

VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva состоится в Москве и Санкт-Петербурге осенью. 14 октября фестиваль откроет "Вечер молодых хореографов", программа которого будет состоять из работ финалистов Конкурса. Уже сейчас и до 30 июня на сайте ведется прием заявок на участие в Конкурсе. Также будет показан спектакль-лекция Moving with Pina Кристианы Морганти, в котором многолетняя солистка Театра танца Вупперталь приглашает в путешествие по вселенной Пины Бауш. Продолжит фестиваль постановка "Воздух" Ольги Лабовкиной, в которой создатели играют с идеей воздуха, рассматривая ее в разных смысловых и пространственных плоскостях. Спектакль TOML (Time of my life) молодого израильского хореографа Эяля Дадона, который высмеивает общество, зависящее от ненужных потребностей, мы также увидим в октябре. А в ноябре осеннюю программу завершат показы спектакля "Шут. Шахерезада" Пермского театра оперы и балета в постановке Алексея Мирошниченко с участием Дианы Вишневой.

Фестиваль Context. Diana Vishneva проходит при поддержке министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы, при содействии посольства Израиля в РФ и Итальянского Института культуры. Официальные партнеры — группа ИЛИМ, отели Метрополь, Азимут.

Возрастная категория 16+.