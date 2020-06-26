Российская государственная библиотека для молодежи принимает читателей

Москва, 26 июня. День молодежи в Российской государственной библиотеке для молодежи обычно проходит шумно и массово. Но в этом году в крупнейшей библиотеке страны, ориентированной на читателей в возрасте от 14 до 30 лет, таких мероприятий не намечается: из-за эпидемиологической ситуации это запрещено. Однако любой желающий может прийти в библиотеку за книгами, среди которых теперь несколько тысяч новинок.

Читальные залы РГБМ все еще закрыты для публики. Но доступ к фондам у молодежи есть, хоть и по предварительным заказам. Выдача и возврат книг проходит в лобби-зоне, оборудованной по правилам санитарной безопасности. Возобновление работы даже с такими ограничениями все равно стало большим событием и для читателей, и для сотрудников библиотеки.

"Быть на одной волне со своей аудиторией, оказывать молодым людям помощь для запуска их творческих процессов – в этом наша миссия. Так было до карантинных мер, думаю, так будет и в дальнейшем", – считает директор РГБМ Ирина Михнова.

С 1966 года, со времени создания РГБМ, действует негласное правило: не должно быть дистанции между библиотекарями и молодежью. Только через общение можно найти общий язык с самой неординарной частью общества, противоречивой и непредсказуемой в своих предпочтениях и вкусах. Еще вчера в молодежном топ-листе была документальная проза, а сегодня это книги по личностному росту.

Даже в карантинный период закупка литературы не прекращалась, фонды РГБМ пополнились почти 2 тысячами новинок. Среди них – актуальные работы по психоанализу, социологии, логике; пособия по экологии, микробиологии; книги, посвященные вычислительной технике. В каталоге появились литературные бестселлеры и учебники на иностранных языках.

В 2019 году РГБМ приняла почти 253 тысячи посетителей, а удаленных заходов на виртуальные ресурсы библиотеки было около 3 миллионов. Пандемия коронавируса скорректировала работу и планы библиотеки: этот год не побьет рекорды офлайн-посещений прежних лет.

"Но все-таки главным является не количество, а качество. Дефицит общения привел к желанию как можно чаще коммуницировать с близкими по духу людьми. А где встретить своих? В современной библиотеке, которая обладает всеми необходимыми ресурсами для становления и развития творческой личности", - сказала Михнова.

В фонде Российской государственной библиотеки для молодежи – около 900 тысяч изданий, в том числе свыше 650 тысяч экземпляров книг и журналов. Также пользователей ждут более тысячи CD и DVD с аудиокнигами, 400 видеофильмов, более 70 тысяч грампластинок, 36 тысяч нот. В библиотеке – около двух десятков клубов и объединений по интересам, часть которых сейчас продолжает работать в онлайн-режиме.

РГБМ – одна из немногих пока российских библиотек, которые можно назвать современным мультимедийным пространством с новейшим техническим оснащением и электронными ресурсами. Одним из популярных проектов РГБМ является электронная библиотека "Молодежь России" – это специализированная коллекция изданий по проблемам молодежи, где систематизированы не только уникальные издания XIX-XX веков о молодежи, но все оригинальные документы, касающиеся молодежной политики государств-участников СНГ.

Российская государственная библиотека для молодежи https://rgub.ru/.

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