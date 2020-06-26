Представители власти и бизнеса поучаствуют в Международном форуме урбанистики в Уфе

Москва, 26 июня. Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" пройдет 30 июня в Республике Башкортостан. Он станет первым масштабным мероприятием в России, проводимом в офлайн формате после снятия строгих коронавирусных ограничений. Форум организуется по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

Пленарное заседание на тему "Государственное управление для людей" откроет глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. На мероприятии будут обсуждаться вопросы, касающиеся национальных проектов и комплексных программ развития благоустройства, перспективы строительной отрасли и туристического направления Республики Башкортостан, участие бизнеса и инвесторов в формировании устойчивости регионов.

"Обсудим проблемы урбанистики, поговорим о том, как надо развивать наши города и населенные пункты в новых реалиях. Какой должна быть городская среда, как в нее должны встраиваться научные и образовательные учреждения, как должны выглядеть студенческие городки. Также обсудим возможности для развития внутреннего туризма", - сообщил на своей странице в Instagram Хабиров.

Участниками пленарного заседания станут министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая и руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин.

Ключевые аспекты становления городской среды и ее комплексного развития будут рассмотрены на 5 дискуссионных блоках. В качестве модераторов секций выступят руководители федеральных и региональных структур, специалисты в области урбанистики и СМИ такие, как первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, заместитель директора Ресурсного центра развития социальных коммуникаций Алла Семенышева, руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин, руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, публицист, телеведущий, писатель Александр Архангельский, журналист, теле- и радиоведущий, сценарист Михаил Кожухов, ведущий и главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников, президент "Эхо-ТВ" и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин и многие другие.

Среди приглашенных спикеров ожидаются заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике Ирек Ялалов, руководитель отдела экономических и социальных исследований Московского центра урбанистики Максим Боровиков, экс-мэр г. Боготы (Колумбия), а ныне ведущий мировой урбанист Энрике Пеньялоса, мэр г. Измира (Турция) Тунч Сойер и экс-глава провинции Бергамо и член городского совета г. Рима (Италия) Валерио Беттони, заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" по международным связям и перспективным объектам и экс- министр по делам городов Франции Морис Леруа.

Иностранные участники уже присоединились к обсуждению тем Форума. Тунч Сойер анонсировал, что в рамках выступления планирует обсудить свой опыт с российскими коллегами:

"Эта ситуация с коронавирусом позволила нам больше внимания уделить развитию городов. Первый урок, который мы вынесли – о необходимости жить в гармонии с природой, продолжать развивать стратегию сохранения экологии. Второй – ориентир на безопасность. Наш город должен стать для жителей и гостей самым безопасным местом".

С ним согласен и мэр города Минербе (Италия) Андреа Жирарди:

"Мэрам необходимо думать, каким будет их поселение через 20 лет. В Минербе мы особое внимание уделяем реновации и сохранению памятников архитектуры. Развиваем инфраструктуру в исторической части, привлекаем молодые семьи и даем им ипотеку. Особое внимание уделяем восстановлению водных ресурсов, что позволит привлечь больше туристов".

Темами дискуссионных блоков станут национальные проекты и их влияние на развитие территории, роль бизнеса и инвестиций в городской среде. Большое внимание спикеры уделят проблемам малых городов и моногородов, формированию образовательных центров и улучшению качества жизни пожилых горожан.

Отдельным блоком будет рассмотрен опыт Республики Башкортостан в вопросах развития городской среды, возможностей ее модернизации и создании туристических кластеров, как точек притяжения региона в целом.

Все мероприятия программы будут транслироваться на официальном сайте (futurecity2020.org) на двух языках и станут доступны зарегистрированным пользователям, которые не смогли лично присутствовать.

Организаторами Международного форума урбанистики в Уфе являются правительство Республики Башкортостан, Центр урбанистики при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Официальным оператором форума выступает торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

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