Более 40 экспертов выступили на конференции "Digital Brand Day 2020. The Energy of Action"

Москва, 29 июня. Вторая часть конференции Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action прошла 23 июня. На конференции выступили более 40 экспертов из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как НРА, Mediascope, Unilever, Jacobs, Ferrero Russia, Hasbro, "Яндекс", "Газпромбанк", МТС, "Яндекс.Такси", Reckitt Benckiser Healthcare, Меtro, "ВКонтакте", "НТВ-Плюс", "Связной", GSK Consumer Healthcare, сейлз-хаус "Газпром-медиа", Publicis Groupe, Media Direction Group, Russ Outdoor, OMD Media Direction, ivi, "Эверест", Mediainstinct, IMHO и многих других.

Вниманию участников и зрителей были представлены первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок.

Презентации участников "Digital Brand Day 2020", видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "Digital Brand Day 2020. The Energy of Action" доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.



Первая сессия "The Energy of Creation" прошла 27 апреля. Посмотреть видеодискуссии, кейсы и интервью можно в спецпроекте на AdIndex.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex, при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".

