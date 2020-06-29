В рамках "Иннопром онлайн" обсудят Парижское соглашение

Москва, 29 июня. Традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн-платформе Иннопром – ​​"Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности" – пройдет 30 июня. Официальным партнером сессии выступает "Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)".

Спикеры сессии:

- Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

- Лоран Бардон, глава отдела экономики и торговли, представительство Европейского Союза в Российской Федерации;

- Йохан Вандерплаетсе, председатель правления АЕБ, президент Schneider Electric в России и СНГ;

- Дмитрий Гречкин, старший вице-президент по стратегическому развитию, АО "Группа "Илим";

- Дэвид Кэмпбелл, президент BP в России;

- Михаил Лифшиц, председатель совета директоров АО "РОТЕК", директор по развитию высокотехнологичных активов группы компаний "Ренова";

- Philippe Deider, член совета директоров ПАО "Северсталь";

- Алексей Жихарев, исполнительный директор АРВЭ;

- Тадзио Шиллинг, генеральный директор АЕБ;

- Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО "Энел".

Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

Основные темы для обсуждения:

Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает?

Усилия России по сокращению выбросов парниковых газов: воспроизводство лесов как компенсация ущерба от атмосферных загрязнений?

Различие в подходах стран ЕС и России. Пограничный налог на выбросы углерода;

Энергоэффективность для сокращения выбросов парниковых газов — достаточно ли?

Инновационный прорыв: направления, возможности и ограничения.

Онлайн-сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30, за исключением сессий 23 июня и 30 июня, которые перенесены на вторник.

Стать слушателем онлайн дискуссии "Иннопром онлайн" может любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК "Формика" объявил о запуске проекта "Иннопром онлайн" в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Возрастная категория 18+.

Справка об ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.