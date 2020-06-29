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Наследники Дмитрия Босова создадут инвестиционный фонд для управления его активами

Управление активами будет осуществляться на условиях единогласного решения доверительных управляющих в интересах всех наследников

Москва, 29 июня. Наследники Дмитрия Босова, действуя согласованно и сообща, планируют создать инвестиционный фонд, который будет распоряжаться активами предпринимателя – мажоритарным пакетом в Группе "Сибантрацит" и пакетами в других активах.

До создания фонда активы переданы в доверительное управление Босов Катерине Евгеньевне (председатель совета директоров УК "Сибантрацит") и Босову Борису Петровичу (заместитель генерального директора УК "Восток-Уголь").

Управление активами будет осуществляться на условиях единогласного решения доверительных управляющих в интересах всех наследников.

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